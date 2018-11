Eggestein im Leistungsnachweis

Besonders in der ersten Halbzeit spielten bei der 1:2-Niederlage in Hannover viele Bremer unter ihrer Normalform. Maximilian Eggestein gehörte noch zu den wenigen Lichtblicken.

Es war durchaus eine besondere Partie für Maximilian Eggestein: Der 21-jährige Werderaner ist gebürtiger Hannoveraner, die Familie wohnt in Garbsen. Gegen Hannover 96 wollte das Eigengewächs des SV Werder vor den Augen von Freunden und Verwandten zum vierten Mal in Folge gewinnen, die Hausherren aus Niedersachsen mussten sich von zuletzt fünf Niederlagen in Serie erholen. Dass am Ende dennoch Hannover als Sieger vom Platz ging, hatte viele Gründe – Eggesteins Leistung gehörte nur bedingt dazu.

Eine Erklärung für das schlechte Resultat ist ohne Zweifel der Umstand, dass Coach Florian Kohfeldt die Besetzung der Viererkette auf der linken Seite gleich zweimal ändern musste: Der unerfahrene Marco Friedl spielte für den verletzten Ludwig Augustinsson, Sebastian Langkamp rückte für den gelbgesperrten Abwehrchef Niklas Moisander ins Team. Das hatte defensive Konsequenzen, vor allem aber fehlten Werder so gleich zwei zuverlässige Wege, den Ball kontrolliert in die Spitze zu tragen. Milos Veljkovic auf der ungewohnten linken Innenverteidigerposition und der eher als Zweikämpfer bekannte Langkamp spielten weit weniger öffnende Diagonal- und Vertikalpässe als Moisander an einem normalen Bundesliga-Spieltag, und auch Youngster Friedl zeigte sich mit seiner vorsichtigeren Spielweise weniger offensivfreudig als der erfahrenere Augustinsson, wodurch das linksseitige Bremer Angriffsspiel lahmte. Umso wichtiger im Spiel nach vorne wurde dadurch das Mittelfeld um Eggestein.

Werder präsentierte sich dafür nach zuletzt etwas veränderter Grundordnung gegen den Ball wieder in einem defensiven 4-4-2/4-1-4-1, in dem Eggestein neben dem etwas höher pressenden Thomas Delaney als Verbindungsspieler im zentralen Mittelfeld agierte. In der Anfangsphase hatte Hannover oft den Ball, musste das Spiel gegen die nicht allzu aggressiv pressende Bremer Hintermannschaft aufbauen – und hatte dabei einige Probleme mehr als in den Momenten, in denen die 96er ihre Stärke im Umschaltspiel ausspielen konnten. So entwickelte sich anfangs ein ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften auf Fehler des jeweils anderen lauerten, um dann schnell zu kontern.

Dabei spielte Eggestein noch den überzeugendsten Part im aus der Not geborenen Bremer Offensivplan: Mit klugen Pässen in die Spitze und Läufen hinter die Hannoveraner Abwehr tat Eggestein sein Möglichstes, um im Angriff für Spielfluss zu sorgen. Besonders in der durchwachsenen ersten Hälfte konnte sich Eggestein auffällig oft einschalten, leistete sich im Vergleich zu den vom unerwartet hohen Hannoveraner Druck überforderten Mitspielern kaum Stockfehler, verarbeitete Zuspiele sauber und leitete sie mit Raumgewinn so weiter, dass auch die Bremer Angreifer wenig Probleme hatten, Eggesteins Zuspiele zu kontrollieren.

Noch beim Stand vom 0:0 bot sich Eggestein sogar fast die Chance zur Führung: Eine scharfe Hereingabe von Delaney verpasste der U21-Nationalspieler im Zentrum nur knapp. Letztlich entschied eine Fußlänge über die Chancenverwertung am Freitagabend, und weil Ex-Bremer Martin Harnik es in einer ähnlichen, wenn auch etwas einfacher zu verwertenden Situation die entscheidende Spur besser machte, musste Werder den Plan des Wartens auf Hannoveraner Fehler früh begraben. Nach einer Eggestein-Flanke kamen die Gäste wenig später zu einer Doppelchance durch Delaney und Kruse – allein die Präzision fehlte völlig.

In der zweiten Hälfte versuchte Werder, noch einmal im Kollektiv mehr Druck aufzubauen – entsprechend nahm Eggesteins Status als positive Ausnahme im Spiel nach vorne im Lauf der Partie eher ab, denn auch andere Spieler wie der in der ersten Halbzeit unglücklich agierende Ishak Belfodil oder Vorlagengeber Thomas Delaney spielten sich in den Vordergrund.

Mit einer Passquote von 85,7% (die beste im Bremer Mittelfeld) und lediglich elf Situationen, in denen Eggestein den Ballbesitz verloren geben musste (mannschaftsintern weist nur der eher auf Sicherheit spielende Langkamp einen besseren Wert auf) präsentierte sich der Youngster als ballsicherer Fixpunkt im zentralen Mittelfeld und unterstrich gerade fußballerisch seine gute Entwicklung der letzten Monate. Was letztlich zu einer wirklich guten Leistung fehlte, war vor allem die Durchsetzungsfähigkeit in direkten Duellen: Bei fünf Fouls und einer Quote von lediglich 14,3 Prozent gewonnenen bei 14 geführten Zweikämpfen bleibt auch im Kopf, dass Eggestein sich zu oft überrumpeln ließ. Auch, wenn zumindest das Schließen von Passwegen in der Formation gut funktionierte: Ein wenig müde wirkte Eggestein gegen das Tempo der überraschend selbstbewussten Hausherren.

