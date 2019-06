Eggestein greift zur Perücke

Die deutschen Fußball-Frauen starten am Sonnabend ins WM-Turnier, die männlichen Kollegen der U21 haben sich deshalb eine besondere Grußbotschaft einfallen lassen. Werders Maximilian Eggestein ist mittendrin.

Am Sonnabend geht es für die DFB-Frauen erstmals um drei Punkte bei der Weltmeisterschaft, Gegner in der Gruppe B ist China. Damit das Team einen möglichst guten Start hinlegt, hat die deutsche U21 eine Grußbotschaft verfasst. Der Nachwuchs um die beiden Werder-Profis Maximilian und Johannes Eggestein bereitet sich aktuell in Südtirol auf die ebenfalls bald beginnende EM vor.

In einem kurzen Video ist nun Trainer Stefan Kuntz mit einigen seiner Spielern zu sehen, die bei ihrer Motivation jedoch ein wenig anders aussehen als sonst. So haben sich Maximilian Eggestein und Co. Langhaar-Perücken, die allesamt einen langen Zopf haben, aufgesetzt. Sie nehmen damit Bezug auf einen selbstironischen Werbespot der Frauen, in dem es die knackige Zeile „Wir brauchen keine Eier - wir haben Pferdeschwänze“ gibt.