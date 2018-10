Eggestein, di Maria, Martial und Co.

Spieler von Manchester United, Paris Saint-Germain, dem SSC Neapel oder auch Inter Mailand stehen im „Team of the Week“ von Fifa 19. Mit Maximilian Eggestein gehört auch ein Werder-Profi zu dieser Elf, in der Anthony Martial Manchester United und Angel di Maria Paris vertritt.

Der Bremer schaffte es mit seinen zwei Toren auf Schalke in diesen exklusiven Kreis. Aus der Bundesliga sind außerdem Robert Lewandowski vom FC Bayern und Pavel Kaderabek von Hoffenheim in dieser Elf.

Hier gibt es das „Team of the Week“ von Fifa 19:

