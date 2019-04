Eberl schließt Kruse-Rückkehr aus

Die Spekulationen um eine Rückkehr von Max Kruse nach Gladbach sind endgültig beendet: Borussia-Sportchef Max Eberl schloss im „Aktuellen Sportstudio“ aus, dass Werders Kapitän an den Niederrhein wechselt.

Gladbachs Sportdirektor Max Eberl hat eine Rückkehr von Werders Kapitän Max Kruse an den Niederrhein ausgeschlossen. „Max ist ein fantastischer Fußballer. Wir haben ihn hier zwei Jahre erlebt. Ich weiß, er wird seinen Weg weitermachen. Er wird noch einen großen Vertrag unterschreiben, aber nicht in Gladbach“, sagte Eberl am späten Sonnabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.

Damit beendete er die Spekulationen, die er vor dem Spiel am vergangenen Sonntag zwischen Bremen und der Borussia angefacht hatte: Auf die Frage, ob er sich um Kruse bemühe, hatte er mit „vielleicht“ geantwortet. Kruse hatte von 2013 bis 2015 in Mönchengladbach gespielt, war von dort nach Wolfsburg gewechselt und schließlich zu seinem Jugendverein Werder zurückgekehrt. Im kommenden Sommer läuft sein Vertrag an der Weser allerdings aus.