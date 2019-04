Eberl kokettiert mit Kruse-Rückkehr

Kehrt Max Kruse im Sommer zu Borussia Mönchengladbach zurück? Sportdirektor Max Eberl wollte ein Interesse am Werder-Kapitän zumindest nicht dementieren.

Max Eberl hätte das Thema Max Kruse am liebsten ganz schnell abgehandelt. Als Mönchengladbachs Sportdirektor am Freitag während der Pressekonferenz zum anstehenden Spiel gegen Werder nach einem möglichen Interesse an einer Verpflichtung des Bremer Kapitäns gefragt wurde, verwies er zunächst darauf, dass es erst einmal in der laufenden Saison noch viel zu tun gebe. Die Journalisten blieben aber hartnäckig und fragten erneut nach, ob sich Eberl eine Rückkehr Kruses an den Niederrhein vorstellen könne. Seine Antwort lautete: „Vielleicht“. Ausschließen oder dementieren wollte Eberl ein Interesse an Kruse also nicht. Der Vertrag des Stürmers läuft im Sommer aus.

Im Januar hatte Eberl auf Mein-Werder-Nachfrage noch gesagt, es bestehe eher kein Interesse an Kruse. Seitdem hat sich in Mönchengladbach allerdings etwas Entscheidendes verändert. Inzwischen steht fest, dass Trainer Dieter Hecking, mit dem Kruse während seiner Zeit in Wolfsburg nicht gut zurechtkam, am Saisonende geht. Somit könnte es sein, dass sich die Gladbacher in ihren Planungen wieder intensiver mit Kruse beschäftigen. Laut „Express“ soll der Werder-Kapitän, der zuletzt überragende Leistungen zeigte, zumindest weiterhin ein Thema bei der Borussia sein.

Auch Frank Baumann wurde am Freitag auf das mögliche Mönchengladbacher Interesse an Kruse angesprochen. Werders Sportchef blieb jedoch betont gelassen. „Dass Max in Gladbach eine gute Zeit hatte und einen guten Ruf hat, ist klar“, sagte er. „Ich bin aber nach wie vor entspannt, weil ich weiß, dass Max sich sehr gut vorstellen kann, hier zu bleiben. Er sieht hier eine Entwicklung und nimmt eine sehr wichtige Rolle ein. Wir wissen, dass wir Konkurrenz haben. Die hatten wir in den vergangenen Jahren allerdings auch schon. Trotzdem konnten wir Max davon überzeugen, herzukommen und hier zu bleiben. Ich bin optimistisch, dass uns das wieder gelingt und er seinen Vertrag verlängert.“