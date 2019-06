Eben doch nur ein Söldner

Max Kruse wird zukünftig für Fenerbahçe Istanbul auflaufen. Grundsätzlich ist das nichts Verwerfliches, es entblößt den 31-Jährigen aber als jemanden, den viele in seiner Bremer Zeit nicht in ihm gesehen haben.

Max Kruse wechselt zu Fenerbahçe Istanbul. Grundsätzlich ist daran nichts Verwerfliches. Bei einem Blick auf den zurückliegenden, monatelangen Transferpoker zwischen Kruse und Werder und die darin getätigten Aussagen von Kruse, zeichnet sich allerdings ein Bild von dem 31-Jährigen, das wohl viele geahnt, aber auch immer wieder erfolgreich verdrängt haben. Kruse ist kein passendes Aushängeschild für einen Verein. Kruse ist im Profifußball - überspitzt gesagt - das Sinnbild eines klassischen Söldners, der sein eigenes Interesse und das Streben nach immer mehr Geld als höchste Priorität pflegt.

"Ich kann nur sagen: Im Vordergrund steht für mich nicht mehr das Geld, sondern der Spaß am Fußball und der Wohlfühlfaktor." (Kruse im vergangenen August im „Kicker" zu seiner Zukunft.)

„Ich habe immer gesagt, dass ich in der neuen Saison wieder international spielen möchte. Wir müssen abwarten, was passiert.“ (Kruse im März 2019 zu seiner Zukunft.)

Mai 2019: Werder bricht die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Kruse ab. Die Differenzen in Sachen Gehaltsvorstellungen sind zu groß. Rund zwei Wochen später: Kruse verhandelt laut übereinstimmenden Medienberichten mit Fenerbahçe Istanbul. An diesem Freitag bestätigt Fenerbahçe den Transfer nun offiziell. Laut türkischen Medienberichten soll Kruse dabei 2,5 Millionen Euro pro Jahr kassieren plus 1,5 Millionen Euro Handgeld. Der Vertrag hat eine Laufzeit von drei Jahren, obendrauf soll es noch eine vom Verein gemietete Villa geben. In der Türkei lässt sich also gutes Geld verdienen für Kruse, zumal dort vergleichsweise wenig Steuern gezahlt werden müssen.

International spielen wird Kruse allerdings nicht, Fenerbahçe hat sich nicht qualifiziert. Zu den europäischen Top-Klubs zählt Fenerbahçe ebenfalls nicht. Offensichtlich sind Kruse diese Aspekte dann aber doch nicht so wichtig…