E wie Ekici, Mehmet

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Der 1. FC Nürnberg war eine der Überraschungsmannschaften der Saison 2010/11, der Club landete am Ende der Spielzeit als Sechster beinahe im UEFA-Cup. Verantwortlich dafür waren unter anderem zwei hoffnungsvolle junge Mittelfeldspieler: Ilkay Gündogan und Mehmet Ekici. Der eine, Gündogan, wechselte nach der tollen Saison nach Dortmund. Der andere, Ekici, entschied sich für Werder. Ekici war von den Bayern nur an Nürnberg ausgeliehen und der Rekordmeister forderte die stolze Summe von fünf Millionen Euro Ablöse. Klaus Allofs und Thomas Schaaf entschlossen sich dennoch für den Transfer, weil Werder wieder einen echten Regisseur brauchte.

Die großen Hoffnungen konnte der Türke aber eigentlich nie erfüllen. Ekici quälte sich förmlich in seine erste Saison, stand fast nie in der Startelf und fiel dann in der Rückrunde auch noch mit einer hartnäckigen Beckenverletzung lange aus. Das Verletzungspech sollte Ekici auch in den kommenden beiden Jahren treu bleiben, sodass der Spieler mehr in der Rehawelt unterwegs war als auf dem Rasen stand. Nach drei Jahren und nur 43 Pflichtspielen für Werder war Schluss. Ekici wechselte im Sommer 2014 für 1,5 Millionen Euro zu Trabzonspor.