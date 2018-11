E wie Eilers, Justin

An dieser Stelle tummeln sich Ikonen und Legenden des Klubs, schillernde Figuren und One-Hit-Wonder, große Stars und längst vergessene Namen: Im Mein-Werder-Wiki findet jeder seinen Platz.

Es hätte alles so schön, so erfolgreich werden können: Werder holte im Sommer 2016 Justin Eilers von Dynamo Dresden an die Weser. Den Torschützenkönig und Spieler der Saison in der dritten Liga und ganz nebenbei auch der Aufstiegsheld von und für Dynamo. Eilers erzielte als Flügelspieler 23 Saisontore und gefühlt war die halbe Bundesliga hinter dem Spätstarter her.

Werder bekam den Zuschlag und musste dafür keinen einzigen Cent Ablöse überweisen. Aber Eilers war kaum in Bremen angekommen, da begann eine fast schon unheimliche Verletzungsserie. Auf eine hartnäckige Hüftverletzung folgte eine Leistenoperation, danach ein Innenbandriss.

In der zweiten Mannschaft machte Eilers sein erstes Spiel erst im Februar 2017, in der Endphase der Saison damals half er tatkräftig beim Klassenerhalt mit und wollte in der anstehenden Sommerpause endlich auch bei den Profis angreifen. Dann rissen im Training Kreuz- und Innenband und Eilers fehlte wieder bis zum nächsten Frühjahr - wo ihm dann eine Muskelverletzung den Traum vom ersten Bundesligaspiel endgültig raubte.

Unglücklich in Griechenland

Werder plante nicht mehr mit Eilers und ließ den Offensivspieler nach Griechenland ziehen, wo ihn sein ehemaliger Wolfsburger Trainer Valerien Ismael zu Apollon Smyrnis lockte. Für Werder blieben null Spiele bei den Profis und nur 16 Spiele (fünf Tore, zwei Assists) bei der zweiten Mannschaft. In Griechenland läuft es für Eilers übrigens auch schon wieder gar nicht: Ismael ist Anfang September als Trainer schon wieder zurückgetreten - und Eilers stand seitdem kein einziges Mal mehr im Kader.