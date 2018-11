"Durch Milots Tor bin ich wie neu geboren"

Ein 31-Jähriger hat mit einem Ein-Euro-Wettschein am vergangenen Wochenende 250.000 Euro gewonnen. Im "11 Freunde"-Interview erzählt er, wie sich das anfühlt und was Max Kruse zu seinem Gewinn sagt.

Ein Euro Einsatz und Milot Rashicas Last-Minute-Treffer gegen Eintracht Frankfurt machten einen Tipper aus Herne am vergangenen Wochenende zum Viertelmillionär. Vor der großen Freude stand aber erst einmal der Schock, wie der 31-Jährige im Interview mit "11 Freunde" verriet. "Ich hab mir immer wieder diesen Schein angeschaut und geprüft, ob das auch wirklich stimmt, dass ich wirklich gewonnen habe. Das ist echt immer noch ein Schock für mich", sagte er. "Durch dieses Tor von Milot bin ich wie neu geboren. Ich kann uns jetzt was aufbauen", freute sich der Mann.

Mit 1 Euro zu 250.000€ - so geschehen am Wochenende bei uns! Glückwünsche gehen raus nach NRW! Was ein Schein! Und sicher auch ein Dank an @milotrashica für sein Last-Minute Tor! pic.twitter.com/XSwETw1Txp — Tipico (@tipico) 4. September 2018

Aber statt seinen Gewinn direkt abzuholen, machte sich der glückliche Tipper auf den Weg nach Bremen. "Ich wollte mich bei ihm [Milot Rashica, Anm. de. Red.] bedanken und ihm sagen, was er mit diesem Tor angerichtet hat. Dass er nicht nur drei Punkte geholt hat, sondern auch die Lebenssituation einer ganzen Familie komplett verändert hat. Ich wollte ihm einfach Danke sagen und den Schein zeigen."

Kruse lädt ein

Zunächst schien sich der Trip nach Bremen aber als Enttäuschung zu entpuppen, denn Rashica war nicht beim Training, sondern auf Länderspielreise. "Deshalb wollte ich eigentlich schon wieder fahren, war schon kurz vorm Auto – und dann kommt genau der Typ, mit dem ich eh reden wollte, weil er auch ne alte Zockernase ist", sagte der Tipper. Gemeint war Max Kruse. "Wir haben noch ein bisschen rumgeschnackt und am Ende hat Max Kruse mir gesagt, dass der Milot wegen der Länderspielpause unterwegs ist. Er hat mir dann seine private E-Mail Adresse gegeben und gesagt: 'Schick mir einfach deine Nummer und dann laden wir dich ein, sobald der Milot wieder hier ist.' Ich bin gespannt, was passiert", sagte der Mann aus Herne.

Zwei Dinge stehen für den Gewinner aber auch so schon fest: Werder, der Verein, der sein Leben verändert habe, werde immer in seinem Herzen bleiben und "falls ich noch einen Sohn bekomme, ist der Name Milot auf jeden Fall in der engeren Auswahl".

Glückspiel kann süchtig machen. Wer Hilfe oder Informationen benötigt, kann sich hier informieren: https://www.bzga.de