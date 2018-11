Duo macht Fitness-Check

Luca Caldirola und Thanos Petsos sind wieder in Bremen. Sie werden bis Ende der Woche einen Fitness-Check machen und dann vermutlich bei der U23 trainieren.

Die übrigen Werder-Profis haben den großen Fitness-Check bereits hinter sich. Gleich nach der Sommerpause wurden die Spieler intensiv überprüft. Nun sind auch Thanos Petsos und Luca Caldirola an der Reihe.

„Sie werden bis Ende der Woche mit dem Athletiktrainer der U23 trainieren, danach werten wir die Ergebnisse aus, um zu sehen, wo sie sich vom Fitness-Stand her bewegen“, sagte Sportchef Frank Baumann zu Mein Werder. Petsos und Caldirola hatten sich zuletzt individuell fit gehalten. Am Montag stand das Duo gemeinsam auf dem Trainingsplatz am Weserstadion.

Werder hätte beide Spieler in diesem Sommer gern abgegeben, aber keinen neuen Klub für sie gefunden. Da sie noch Verträge bis zum 30. Juni 2019 haben, muss Werder ihnen aber die Möglichkeit zu einem professionellen Training bieten, auch wenn die Spieler in den sportlichen Planungen keine Rolle spielen – weder für die Profis noch für die U23, wie Baumann noch einmal betonte.

Sollte die Fitness-Überprüfung wie erwartet verlaufen und gute Werte zeigen, werden beide Spieler nach dem kommenden Wochenende „vermutlich“, so Baumann, mit der U23 trainieren.