Duo in der „Internationalen Klasse“

Große Anerkennung für Max Kruse und Milot Rashica: In der „Kicker“-Rangliste zur Rückrunde nehmen die Werderaner Spitzenplätze ein und werden der „Internationalen Klasse“ für würdig befunden.

Mannschaftlich gesehen hat es lediglich zum achten Platz gereicht, individuell können sich Max Kruse und Milot Rashica über die Ränge drei und sieben freuen. Diese nimmt das Werder-Duo zumindest in der „Kicker“-Rangliste der besten Stürmer der vergangenen Rückrunde ein. Die „Internationale Klasse“ ist die zweithöchste mögliche Kategorie nach der „Weltklasse“, in die das Fachblatt allerdings auch keinen Liga-Konkurrenten eingeordnet hat. Auch die beiden Top-Angreifer der Rückrunde, Robert Lewandowski und Kevin Volland, sieht der „Kicker“ also auf einem ähnlichen Niveau wie Kruse und Rashica. Noch in der Hinrunde hatte Kruse es lediglich ins „Blickfeld“ geschafft, Rashica tauchte noch gar nicht in der Liste auf.

