Duell zweier Geschäftsmodelle

Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel findet in unserer Rubrik "Mein Werder, meine Meinung", dass das Bremer Modell deutlich nachhaltiger funktionieren kann als ein Investorenklub wie RB Leipzig.

Die Spannung vor dem Spiel zwischen dem SV Werder und RB Leipzig an diesem Sonntag ist groß, und das ist beim bloßen Blick auf die finanziellen Daten beider Klubs eher überraschend. Nehmen wir nur mal den Einkaufswert der Spieler, da ist der Unterschied riesig. Der Kader der Leipziger hat laut "transfermarkt.de" einen Gesamtwert von 351,55 Millionen Euro, der von Werder erreicht 86,6 Millionen Euro, das ist gerade mal ein Viertel. Wird Leipzig deshalb aber automatisch gewinnen? Nein, denn der SV Werder verfügt über eine Ressource, die RB Leipzig fehlt, und die im Sport mit all seinen Emotionen nicht zu unterschätzen ist: In Bremen steckt nicht etwa ein Investor hinter dem Bundesligateam, sondern ein Stammverein. Und dieser schafft Vertrauen, Akzeptanz und Bindung.

Am Sonntag stehen sich mit Werder und Leipzig daher nicht nur zwei Klubs, sondern auch zwei Geschäftsmodelle gegenüber. RB Leipzig ist nicht historisch und auf Basis einer brei­ten Identifikation mit seinen Fans und Vereinsmitgliedern gewachsen. Bei RB Leipzig handelt sich um ein mehr oder weniger vereinsloses Investment des Red-Bull-Chefs Dietrich Mateschitz. Er hat das absolute Sagen mit seinen 99 Prozent Kapitalbeteiligung. Dazu kommen noch die Kredite. Von der Ende 2016 gemeldeten Kreditsumme von knapp 97 Millionen Euro sollen allein 83 Millionen Euro vom „Energy Drink“-Unternehmen aus Österreich stammen. Da sind also mal schnell teure Spieler auf Pump eingekauft worden. Die fast hundertprozentige Kapitalbeteiligung schafft zusammen mit den Krediten, für die Zinsen und Tilgung zu finanzieren sind, eine Abhängigkeit von einem einzigen Investor. Sportlich gibt sich RB Leipzig mit seinem Sportdi­rektor Ralf Rangnick alle Mühe. Dazu gehört auch ein wertvolles Fördersystem für den Nachwuchs. Wenn aber Mateschitz dieses Investment nicht mehr will, dann ist die Existenz von RB Leipzig massiv bedroht.

Demokratische Alternative zu Investorenklubs

Diesem quasi vereinslosen Investorenfußball steht das Geschäfts­modell des SV Werder Bremen von 1899 gegenüber. Die demokratische Basis, auch des Wirtschaftsgeschäfts, bil­det der gemeinnützige SV Werder e.V. Ausgelagert ist der Wirtschaftsbetrieb für den Profifußball. Hundertprozentiger Eigentümer ist die SV Werder Bremen GmbH & Co. KG. Dieses Modell ohne Einfluss nehmende Kapitalanleger und private Kreditgeber basiert auf dem Stammverein. Dieser sorgt für eine breite lokale Einbettung von Grün-Weiß. Sicherlich sind die finanziellen Spielräume eng. Aber der SV Werder hat auch in schwierigen Phasen bewiesen, dass er den Anforderungen des Profifußballs auf gemeinnützi­ger Vereinsbasis nachkommen kann. Der Verein mit dem Leitspruch „Lebenslang Grün-Weiß“ schafft durch Mitglieder und Fans die unverzichtbare Akzeptanz im mittlerweile frustrierenden, millionenschweren Profifußball. Die Werder-Projekte zur „sozialen Verantwortung“ (Social Responsibility) stehen für Nachhaltigkeit.



Der SV Werder ist also ein Beispiel für einen im Verein verankerten, erfolg­reichen Profifußball. Wenn Kapitalgeber für den ausgegliederten Wirtschafts­bereich eingesetzt werden, dann muss es in Deutschland im Prinzip beim der­zeitigen 50+1 bleiben: Die Stimmenmehrheit der Kapitalgesellschaft (Tochterunternehmen) liegt nicht bei den Kapitalanlegern, sondern beim Mutterverein. Allerdings ist die Mehrheit des Kapitals des ausgegliederten Profifußballs im Besitz privater Investoren zulässig, auch bei Werder.

Zukunftsfähiges Fundament

Noch sind die Zuschauerzahlen in deutschen Stadien hoch. Wegen der rendite­hungrigen und geltungssüchtigen Investoren, die mit ihrem Privatklub die Preise auf dem Transfermarkt unerträglich nach oben treiben, kann die Akzeptanz je­doch schnell zusammenbrechen. Erste Anzeichen gibt es bereits. Gegen diese Fehlent­wicklung gilt es, den vereinsfundierten Fußball mit Bodenhaftung zu sichern. Dieser finanziert übrigens auch die Nachwuchsarbeit, die die Investmentklubs etwa in England kostenlos abstauben. Den sportlichen Sieg gegen Leipzig hat der SV Werder daher auch wegen seines vereinsfundierten Geschäftsmodells verdient.