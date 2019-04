In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der „Rasenfunk“ Werders 0:1 in München. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Benni Zander und Felix Haselsteiner.

Werder schaffte es eine knappe Stunde lang, die Bayern in der eigenen Arena fast zu neutralisieren. Erst die Gelb-Rote Karte für Milos Veljkovic wurde zum Türöffner. In der aktuellen Folge des „Rasenfunk“-Podcasts diskutiert Max-Jacob Ost mit Benni Zander (Amazon Music) und Felix Haselsteiner (freier Journalist, u.a. Süddeutsche Zeitung) die Probleme der Münchner und den Anteil, den Werder an ihnen hatte.

Die ganze Folge des „Rasenfunk“-Podcasts gibt es hier.