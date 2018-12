Drohnen-Spionage in der Bundesliga

Der Kampf um kleine, aber womöglich entscheidende Vorteile im Profifußball treibt mitunter kuriose Blüten: Laut „Bild“ soll Werder vor der Partie gegen Hoffenheim ein Geheimtraining per Drohne gefilmt haben.

Anzeige ist raus: Weil ein bislang unbekannter Mann am Dienstag vor dem Spiel zwischen Werder und der TSG Hoffenheim eine Drohne über dem Trainingsgelände der Kraichgauer steigen ließ, haben diese nun die Behörden eingeschaltet. Das berichtet die „Bild“. „Wir haben den Fall der Polizei übergeben, die hat die Ermittlungen eingeleitet“, bestätigte Holger Kliem, der Pressesprecher der Hoffenheimer.

Der Verdacht: Werder habe vor dem Aufeinandertreffen ein Geheimtraining des Teams von Julian Nagelsmann ausspionieren wollen – und für diese Spionage-Aktion modernste Technik eingesetzt. Zwar sei die Identität des Verdächtigen, der Augenzeugenberichten zufolge etwa 500 Meter vom Trainingsgelände entfernt in einem E-Klasse-Mercedes geparkt haben soll, derzeit noch unklar.

Werder bestätigt Gegner-Scouting vor Ort

Werder-Sportchef Frank Baumann bestätigte allerdings, einen Mitarbeiter nach Sinsheim geschickt zu haben. Besondere Mittel der Informationsgewinnung seien dabei nicht unüblich. „Es ist normal in der Bundesliga, sich so gut wie möglich über den Gegner zu informieren“, so Baumann. „Wir haben bei uns auch schon Beobachter anderer Teams von den Bäumen geholt oder aus unserem Stadion entfernen lassen.“

Kenntnis von einem Drohneneinsatz habe er jedoch keine, dasselbe gelte für Trainer Florian Kohfeldt. Für den Übeltäter könnte der Flug teuer werden: Das Überfliegen von Menschenansammlungen ohne Genehmigung kann mit einem Bußgeld von bis zu 50.000 Euro belegt werden.

Hier geht es zur vollständigen Meldung in der „Bild“ (Bild-Plus-Abo nötig).