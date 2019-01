Drobny patzt beim Fortuna-Debüt

Werders Ex-Keeper Jaroslav Drobny hat beim Telekom Cup in Düsseldorf sein Debüt für die Fortuna gefeiert – und sich nach drei Minuten den ersten dicken Patzer geleistet.

Ein Traumeinstand sieht wahrlich anders aus: Der kürzlich von Werder zu Fortuna Düsseldorf gewechselte Torwart Jaroslav Drobny stand beim Telekom-Cup am Sonntag erstmals im Tor seines neuen Vereins – und verursachte nach nur drei Minuten das erste Gegentor.

Düsseldorf absolvierte das Spiel um Platz drei gegen Hertha, als Drobny am Fünfmeterraum den Ball am Fuß hatte und einen verheerenden Fehlpass direkt in die Füße von Solomon Kalou spielte. Dieser brauchte dann nur noch querlegen auf Pascal Köpke, der zum 1:0 einschob.

Werder hatte am Donnerstag verkündet, dass der 39-Jährige Drobny im Herbst seiner Karriere noch einmal eine neue Herausforderung angehen möchte und deshalb vor einem Wechsel nach Düsseldorf stehe. Aus dem Werder-Trainingslager in Südafrika reiste er deshalb ab, am Freitag soll er seinen Medizincheck absolviert haben. Eine Bestätigung des Transfers seitens der Fortuna steht allerdings noch aus.