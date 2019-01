Drobny kurz vor Wechsel zu Düsseldorf

Überraschender Abgang! Nach Mein-Werder-Informationen steht Jarolsav Drobny kurz vor einem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf. Werders Keeper wird demnach schon am Freitag zum Medizincheck in Düsseldorf erwartet.

Werder und Jaroslav Drobny werden noch im Winter getrennte Wege gehen. Nach Informationen von Mein Werder wird sich der Torhüter Fortuna Düsseldorf anschließen. Bereits am Donnerstagabend soll Drobny aus Südafrika abreisen, um am Freitag in Düsseldorf den Medizincheck zu absolvieren. Am Sonntag, wenn die Fortuna im Telekom-Cup den FC Bayern antritt, könnte der 39-Jährige sein Debüt im Trikot der Düsseldorfer geben.

Bei der Fortuna soll man unzufrieden mit den Leistungen von Stammkeeper Michael Rensing sein, Drobny deshalb keinesfalls nur als Bankdrücker geholt werden. Zudem sind die Ersatzkeeper Raphael Wolf, früher ebenfalls bei Werder, und Tim Wiesner derzeit verletzt. Drobnys Chancen zu spielen, dürften demnach gar nicht so schlecht sein.

Bei Werder steht Drobny noch bis zum Ende der Saison unter Vertrag, ist aber grundsätzlich nicht mehr als aktiver Spieler eingeplant. Stattdessen ist er vor allem als Persönlichkeit in der Kabine wichtig, und als Ratgeber für die Torhüter um Jiri Pavlenka und Luca Plogmann.