Drobny in neuer Funktion zurück zu Werder?

Relativ überraschend verließ Jaroslav Drobny den SV Werder im Winter in Richtung Düsseldorf. Nach der Saison könnte der tschechische Keeper nach Bremen zurückkehren. Das meldet die „Deichstube“.

Werder erwägt offenbar, Jaroslav Drobny nach dessen Karriereende wieder im Verein einzubinden. Das bestätigte Sportchef Frank Baumann der „Deichstube“: „Es gab ein Treffen, etwas Konkretes ist dabei aber noch nicht herausgekommen.“ Am Dienstag habe man erstmals über eine Rückkehr des 39-jährigen Tschechen gesprochen. „Wir haben verschiedene Optionen besprochen, wie wir ihn einbinden könnten“, erklärte Baumann weiter. Entscheidend sei aber vor allem, ob Drobny, der im Januar von der Weser nach Düsseldorf gewechselt war, die Fußballschuhe überhaupt nach der Saison an den Nagel hängen oder eine weitere Spielzeit als Aktiver bestreiten wolle. Die Option Werder bestehe laut Baumann aber nur in neuer Funktion: „Als Spieler kommt er nicht mehr infrage. Wir haben auf der Torwartposition keinen Bedarf für die neue Saison.“

