Drei Torhüter und ein Fragezeichen

Jiri Pavlenka bei den Profis, Luca Plogmann bei der U23: Die Stammplätze im Werder-Tor sind zur kommenden Saison vergeben. Offen bleibt, wer die neue Nummer zwei im Kader wird.

Lange zählte die Torhüterposition zu den Baustellen im Werder-Kader. Mit der Verpflichtung von Jiri Pavlenka allerdings haben in dieser Saison sämtliche Torwartdiskussionen in Bremen ein Ende gefunden: Der 25-jährige Tscheche präsentiert sich in seiner ersten Bundesligasaison als echter Rückhalt, spielte in der Liga schon siebenmal zu null und half kräftig dabei mit, Werder von einer Schießbude zur fünftbesten Abwehr der Liga zu machen.

Auch für die kommende Spielzeit zählt man bei Werder auf Leistungsträger Pavlenka, dessen bis 2020 laufender Vertrag vereinsseitig um ein Jahr bis 2021 verlängert werden kann. „Ich bin absolut sicher, dass er auch nächste Saison in Bremen spielt“, bekräftigte Florian Kohfeldt zuletzt. Eine neue Nummer 1 braucht es so schnell nicht.

Anders sieht es auf der Position dahinter aus. Gleich bei drei Keepern – Michael Zetterer, Jaroslav Drobny und Eric Oelschlägel – läuft der Vertrag zum Saisonende aus. Sicher vergeben ist bislang nur der Platz als Nummer drei: Der 18-jährige Luca Plogmann soll langfristig als Erbe Pavlenkas aufgebaut werden und schon in der kommenden Saison das Tor der U23 hüten, voraussichtlich in der Regionalliga Nord. „Mit 20 kann Luca bestimmt Bundesliga spielen“, prognostiziert Werders Torwarttrainer Christian Vander im MEIN-WERDER-Interview. Bis dahin allerdings braucht es in Bremen eine zuverlässige Nummer zwei, die am Spieltag den Kader auffüllt, im Notfall einspringt und auch menschlich ins Team passt. Wir werfen einen Blick auf die Situation der internen Kandidaten – und Werders Möglichkeiten, sollte keiner aus dem Trio verlängern.

Michael Zetterer ist der Pechvogel im Bremer Tor: Zum dritten Mal schon muss der erst 22 Jahre alte frühere U21-Nationaltorwart mit einem Kahnbeinbruch pausieren. Die Verletzung an der Handwurzel ist für einen Torhüter nicht nur besonders ärgerlich, sie verheilt auch überaus schlecht. In den letzten drei Spielzeiten kam Zetterer nur einmal regelmäßig zum Einsatz: 22 Einsätzen in der Saison 2016/2017 stehen eine Partie aus dem Jahr davor und noch gar kein Einsatz in der laufenden Saison gegenüber.

Auch, wenn der als fußballerisch stark geltende Zetterer ausreichend Talent mitbringt und in der Mannschaft gut integriert ist: Ob der Keeper ein weiteres Jahr ohne eine realistische Chance auf regelmäßige Pflichtspieleinsätze als richtigen Karriereschritt sieht, ist zumindest fraglich. Noch dazu muss Werder sich darauf verlassen können, dass der zweite Torwart auch verletzungsfrei bleibt. „Ist die Perspektive da, würde ich sehr gerne in Bremen verlängern“, sagt Zetterer selbst, der Werder für die Unterstützung während seiner Verletzungen dankbar ist. „Andererseits brauche ich Spielpraxis.“

Keine Spielpraxis braucht Jaroslav Drobny. Der 38-Jährige besitzt keinerlei Stammplatzambitionen mehr, eher noch könnte ein Karriereende im Raum stehen. Vor der Saison hatte der Tscheche seinen Vertrag noch einmal um ein Jahr verlängert – gängige Praxis bei Ersatzspielern, die von Jahr zu Jahr schauen, ob die Motivation und die körperliche Leistungsfähigkeit eine weitere Saison zulassen.

Für die Mannschaft ist Drobny mit seiner Erfahrung und seinem Ruf als Spaßvogel besonders in der Kabine wertvoll. Aus sportlicher Sicht ist es eher unwahrscheinlich, dass Werder mit Drobny künftig als Nummer zwei plant: Schon bei seinen letzten Einsätzen in der Vorsaison fielen gerade Drobnys fußballerische Schwächen immer stärker ins Gewicht, sein letztes Pflichtspiel beendete der Routinier mit einer Notbremse selbst. Schon in dieser Spielzeit hatte man Drobny lediglich als zweiten Ersatztorwart hinter Zetterer eingeplant.

Der Dritte im Bunde ist Eric Oelschlägel. Anders als Drobny und Zetterer konnte Oelschlägel in den letzten Jahren regelmäßig Spielpraxis im Tor von Werders U23 sammeln. Highlight in der Karriere des 22-Jährigen war bislang die Olympia-Silbermedaille 2016, die Oelschlägel als Ersatztorwart mitgewinnen konnte.

Im Verein läuft es hingegen mäßig: Trotz mitunter starker Reflexe und einiger Glanzparaden gelang es auch Oelschlägel nicht, den Absturz der Bremer U23 zu verhindern. Dass Werders Nachwuchs die zweitschlechteste Abwehr der dritten Liga stellt, ist sicher nicht allein dem Torhüter anzulasten. Anders als Zetterer mischt Oelschlägel jedoch in der Regel nicht im Profitraining mit, noch dazu dürfte es als junger Stammtorwart eines Drittligisten gut möglich sein, einen neuen Verein zu finden. Eine Beförderung Oelschlägels zum zweiten Torhüter würde überraschen.

Was gibt der Markt her?

Sollte Zetterer sich nicht entschließen, bei Werder weiterzumachen, spräche einiges für eine externe Verpflichtung. Günstig, solide, deutschsprachig und wohl auch einigermaßen erfahren müsste der Back-Up für Jiri Pavlenka sein. Besonders bei den ablösefreien Profis wird Werder genau hinschauen. In der Bundesliga laufen die Verträge einiger zweiter Torhüter aus, etwa der von Stuttgarts Jens Grahl oder Wolfsburgs Max Grün, bei dem jedoch eine Verlängerung im Raum steht.

In den Niederlanden, bei Lennart Thys Leihklub VVV-Venlo, macht derweil Ex-Schalke-Keeper Lars Unnerstall auf sich aufmerksam. Der 27-Jährige, der zuletzt mit 16 Paraden gegen den PSV Eindhoven den Rekord seit Beginn der Datenerfassung in der Eredivisie aufstellen konnte, besitzt ebenfalls noch einen Vertrag bis zum Sommer. Ob es Unnerstall dann zu einem besseren Verein in den Niederlanden oder zurück nach Deutschland zieht, ist noch ungewiss.

Denkbar, dass man auch Spieler in Erwägung zieht, die eine kleine Ablöse kosten, aber den Verein bereits kennen: Sebastian Mielitz etwa, der als Nachwuchskeeper einst eine gute Rolle als Ersatzmann von Tim Wiese spielte und derzeit in Dänemark mit SönderjyskE gegen den Abstieg kämpft. Sportlich erfolgreicher ist Alexander Walke: Auch der Kapitän von RB Salzburg wurde bei Werder ausgebildet, ist international erfahren und gilt als Fixpunkt für junge Spieler. Bevor man sich in Bremen aber derlei Gedankenspielen hingibt, muss die Zukunft von Zetterer, Drobny und Oelschlägel abschließend geklärt werden.