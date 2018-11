Doppel-Test im Zillertal

Florian Kohfeldt will das Augenmerk auf die Spieleröffnung legen. Auch deshalb wird am Sonntag gleich doppelt getestet: um 11 Uhr gegen FK Pribram sowie um 13 Uhr gegen den MSV Duisburg.

Am Sonntag wird es ernst. Im Zillertal steht für Werder das erste Testspiel der Vorbereitung an, besser gesagt sind es gleich zwei Spiele: Florian Kohfeldt bittet zum Doppel-Test. Zunächst geht es im Parkstadion um 11 Uhr gegen den FK Pribram, einen tschechischen Erstligisten. Die Spielzeit wurde auf zweimal 35 Minuten verkürzt, um „die Belastung nicht zu groß werden zu lassen“, wie Kohfeldt sagte. Denn um 13 Uhr geht es direkt weiter, dann steht Werder dem Zweitligisten MSV Duisburg gegenüber. „Duisburg ist in der Vorbereitung weiter als wir, das wird eine Herausforderung", betonte der Trainer.

Wer in welchem Spiel zum Einsatz kommt, wollte Kohfeldt im Vorfeld nicht verraten. Zwei unterschiedliche Kader wird er aber nicht zusammenstellen, auch das ist der Belastungssteuerung geschuldet. Es wird während der Partien viel gewechselt, um nicht schon jetzt an die Grenzen gehen zu müssen. Keiner soll zweimal durchspielen. Verraten hat Kohfeldt hingegen, was er von seinen Spielern in den beiden Spielen erwartet. Zuletzt ging es in den Einheiten im Zillertal vor allem um die Spieleröffnung. „Jetzt wollen wir das unter Wettkampfbedingungen umsetzen“, sagte der Trainer.