DJ Mertesacker im „Stubu"

Seine Karriere endet dort, wo sie begann: Per Mertesacker wird am Sonnabend in Hannover verabschiedet. Wir blicken auf die Karriere des „Big fucking German" zurück, der auch in Bremen seine Spuren hinterließ.

Der Titel seiner Biografie verrät viel über den Mensch und Fußballer Per Mertesacker. „Weltmeister ohne Talent" heißt das Buch, das vor fünf Monaten erschienen ist. Natürlich wird niemand ohne Talent Weltmeister, Mertesacker zeigt seinen Sinn für Ironie. Zugleich lässt der Titel auf Distanz zum Fußballgeschäft schließen, in dem sich viel um Eitelkeiten und Egos dreht. Eigenschaften, die niemand Mertesacker zuschreiben würde. Die Fähigkeit zur Selbstironie und der kritische Blick auf den Fußball, dafür steht Mertesacker. Jetzt tritt ein großer des deutschen Fußballs ab.

„MertesHomecoming„ heißt das etwas sperrige Motto, unter dem seine Karriere dort ihr Ende findet, wo alles begann, in Hannover. Der TSV Pattensen war sein erster Verein, mit elf Jahren wechselte er zu Hannover 96. Über die zweite Mannschaft schaffte er es zu den Profis, unter Ralf Rangnick macht er im November 2003 sein erstes Spiel in der Bundesliga. Die Verhandlungen über den ersten Profivertrag, in der Biografie beschrieben, sagen viel über die Werte, mit den Mertesacker aufwuchs. Die üblichen 2000 Euro Monatsgehalt lehnte Vater Mertesacker ab: „1600 Euro müssen reichen.“

Nach dem ersten Auftritt in der Bundesliga nimmt seine Karriere Fahrt auf, nur ein knappes Jahr später debütiert Mertesacker im Oktober 2004 beim Länderspiel in Teheran gegen den Iran. Jürgen Klinsmann, damals Bundestrainer, gilt als früher Förderer. Unter Joachim Löw wird seine Rolle in der Nationalelf immer wichtiger, auch mit Löw verbindet Mertesacker eine innige Beziehung.

2011 die Verwirklichung eines Traums

Mit seinem Wechsel zu Werder im Sommer 2006, der sich im Anschluss an die WM in Deutschland über Wochen hinzieht, reift Mertesacker zum Führungsspieler auf internationalem Niveau. Zusammen mit Naldo, wie Mertesacker 1,98 Meter lang, bildet er über Jahre die Innenverteidigung. Unter Thomas Schaaf, der mit Hingabe offensiven Fußball spielen lässt, mitunter keine leichte Aufgabe. 40 Gegentore kassiert Werder in Mertesackers erster Saison. Dann sind es 45, sogar 50. So begeisternd Werders Fußball war, die Verteidiger verzweifelten an der mitunter schlechten Defensivarbeit der Offensive.

2011 steht der nächste Wechsel an, es ist die Verwirklichung eines Traums: Arsenal London, die Premier League, ein Klub von Weltruf. In Bremen begann ein schleichender Abstieg, England ist für Mertesacker der nächste persönliche Aufstieg seiner Karriere. Auch wenn es dauert, bis er sich an die Eigenheiten des englischen Fußballs gewöhnt. In Arsene Wenger hat Mertesacker einen weiteren Trainer, der ihn fordert und fördert. So sehr, dass Mertesacker zum Kapitän ernannt wird. Auch die Fans des FC Arsenal schließen ihn ins Herz, sie widmen ihm einen eigenen Gesang: „Big fucking German„, was grob übersetzt so viel wie „verdammt großer Deutscher“ bedeutet. Ein eigener Fan-Gesang, das ist etwas, das nicht jeder Spieler bekommt, das muss man sich verdienen.

Im Sommer 2018 endete seine Karriere, nach 221 Bundesligaspielen, 156 Einsätzen in der Premier League und 104 Länderspielen. Es ist eine große Karriere, wenngleich nur ein großer Titel in seiner Vita steht, der größte: Weltmeister 2014. Mit Werder gewinnt Mertesacker 2009 den DFB-Pokal, es bleibt seine einzige Trophäe in der Bundesliga. 2009 verliert er mit Werder im Uefa-Cup-Finale gegen Donezk. Mit Arsenal holt er 2014, 2015 und 2017 jeweils den englischen Pokal sowie den Supercup. Eine Meisterschaft oder ein internationaler Vereinstitel ist nicht dabei.

Immer das große Ganze im Blick

Es gibt Spieler, die sind größer als die Anzahl ihrer Titel, Mertesacker gehört in diese Kategorie. Dazu beigetragen hat das längst legendäre Fernseh-Interview nach dem Achtelfinale der WM 2014 gegen Algerien. Mertesacker wird vor laufender Kamera wütend, weil er die Mannschaft angegriffen sieht. Die Sätze zeigen, dass er seine Kollegen schützt, die ganze Mannschaft. Mertesacker hatte immer das große Ganze im Blick, nicht die eigenen Interessen. Er war im besten Sinn ein Mannschaftsspieler.

Mertesacker hat aber auch eine andere Seite, eine fröhliche, leichte. Wenngleich sein oft etwas grimmiger Gesichtsausdruck darauf nicht schließen lässt. Menschen, die ihn gut kennen, schwärmen von seiner kindlichen Begeisterungsfähigkeit, seiner Freude - und seinen Tanzkünsten. Noch lieber hat er aber den DJ gegeben, es gibt legendäre Abende in der Bremer Disco „Stubu". Zum Ende der Karriere wird Mertesacker sicher auch noch mal die Musik bestimmen.