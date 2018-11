„Dieser späte Ausgleich war Gold wert“

In einem exklusiven Ausschnitt für Mein Werder diskutiert der Rasenfunk Werders 1:1 gegen den SC Freiburg. Zu Gast bei Moderator Max-Jacob Ost sind Benjamin Hofmann und Günter Klein.

Günter Klein vom „Münchner Merkur“ bewertet den späten Ausgleich von Werders Linksverteidiger Ludwig Augustinsson in der Nachspielzeit zum 1:1-Endstand gegen Freiburg als glücklich: „Das ist eine Duselgeschichte, durch einen Standard den Ausgleich zu machen.“ Er sieht die Bremer Sieglos-Serie – die vergangenen vier Bundesliga-Spiele konnte Werder nicht gewinnen – nicht so dramatisch und ist sich nach dem Freiburg-Spiel sicher: „Mit diesem späten Tor wird sich Werder vom Kopf her fangen und den Weg gehen, den sie vor der Ergebnis-Krise gegangen sind.“

Auch Benjamin Hofmann („Kicker“) meint, dass der Last-Minute-Treffer den Bremern einen Schub geben wird: „Dieser späte Ausgleich gegen Freiburg war Gold wert.“

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Freiburg?