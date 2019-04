„Diese Äußerung ist mehr als befremdlich“

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer hat auf die jüngste Aussage von Hubertus Hess-Grunewald im Polizeikostenstreit reagiert. Werders Präsident meldete sich im Laufe des Montags ebenfalls erneut zu Wort.

Hubertus Hess-Grunewald hat mit seiner neuesten Aussage zum Thema Polizeikosten für viel Wirbel gesorgt. Werders Präsident hatte in einem Interview erklärt, dass eine Vertragsverlängerung von Max Kruse bei den Bremern aus finanziellen Gründen auch vom Gerichtsurteil abhänge („Man muss sehen, ob wir vielleicht mit Max Kruse nicht verlängern, damit wir diese Kosten bezahlen können.“). Nun reagierte Innensenator Ulrich Mäurer auf die Worte Hess-Grunewalds.

„Diese Äußerung ist wirklich mehr als befremdlich“, sagte Mäurer auf Nachfrage von Mein Werder. „Ja, die DFL hat das Verfahren in Leipzig krachend verloren. Werder Bremen ist nun aber nicht verpflichtet, anstelle der DFL die Kosten zu übernehmen.“ Und Mäurer argumentierte weiter: „Ich erwarte, dass der Präsident von Werder Bremen die Interessen des Klubs vertritt und sich gegen die DFL wehrt. Dabei bin ich gerne bereit, Werder Bremen zu unterstützen.“

Auch Hubertus Hess-Grunewald selbst meldete sich im Laufe des Montags noch einmal zu Wort, um seine Aussage einzuordnen. „Meine Aussagen sind keinesfalls eine populistische Reaktion auf die Urteilsbegründung der Leipziger Richter“, sagte er auf Mein-Werder-Nachfrage. „Ich will sehr deutlich machen, dass hier einerseits Forderungen in Millionenhöhe im Raum stehen, andererseits die Ankündigung der DFL, solche Rechnungen an Werder Bremen weiterzuleiten. Das würde einen relevanten Wettbewerbsnachteil mit sich bringen. Darauf habe ich mit einer zugegeben zugespitzten Formulierung aufmerksam gemacht.“

Darüber hinaus erklärte der 58-Jährige: „Wir stehen vor der Aufgabe, eine Lösung dafür zu finden, wie wir diesen Wettbewerbsnachteil vermeiden können. Wir werden Lösungsansätze in alle Richtungen suchen. Dabei werden wir einen kühlen Kopf bewahren“, sagte er. „Alle tun gut daran, erstmal zu schauen, welche Situation sich in den kommenden Wochen und Monaten entwickelt, welche Reaktionen der Richterspruch politisch und gesellschaftlich und bei der DFL hervorruft. Aber natürlich ist es unser ureigenes Interesse einen starken Kader zusammenzustellen. Natürlich werden wir unser soziales Engagement niemals im Grundsatz in Frage stellen.“

Am vergangenen Freitag hatte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das Bremer Gebührengesetz für zulässig erklärt. Der Fall wird zwar noch einmal an das Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen zurückgehen, grundsätzlich steht aber fest: Das Land Bremen darf der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Kosten für zusätzliche Polizeikräfte bei Hochrisikospielen von Werder Bremen in Rechnung stellen. „Sollte die Stadt Bremen am Ende diese Gebühren durchsetzen, kann es bei Werder zu erheblichen Mehrkosten und einem nicht zu unterschätzenden Wettbewerbsnachteil in der Bundesliga kommen“, hatte Hubertus Hess-Grunewald seinerzeit erklärt.

Einen Kommentar zum Thema gibt es hier.