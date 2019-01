Die zweite Halbzeit muss passen

In den vergangenen zwei Tagen hatte der Ball bei Werder kaum im Zentrum gestanden: Erst blitzte ein Unwetter einen Teil des Testspiels gegen die Kaizer Chiefs weg, dann durften die Spieler einmal durchschnaufen. Besuche im Apartheid-Museum und im Safaripark standen an. Am Dienstag hat Florian Kohfeldt nun die zweite Hälfte des Trainingslagers eingeläutet, das bis zum Abflug am Samstag möglichst wenige Abenteuer bereithalten soll. Der Trainer lässt sich auf jeden Fall nicht von dem Plan abbringen, den er sich für Südafrika zurechtgelegt hat.

