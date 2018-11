Die Zeit des Boykotts ist vorbei

Max Kruse ist neuer Kapitän von Werder Bremen. Er ist ein Führungsspieler, der punktuell noch an sich arbeiten muss – auf dem Platz, aber auch gegenüber den Printmedien, meint Malte Bürger.

Eine wirklich große Überraschung war es nicht mehr, dass Max Kruse Werders neuer Kapitän ist. Spätestens nach seinem öffentlichen Treuebekenntnis zum Klub war klar, in welche Richtung es gehen würde. Auf dieser Basis erhält Kruse nun noch mehr Verantwortung. Und der muss er erst einmal gerecht werden.

Der 30-Jährige ist Führungsspieler. Einer, der sich nicht scheut, unbequeme Worte auszusprechen, wenn sie gefordert sind. So weit, so gut. Allerdings steht ihm der eigene Anspruch manchmal im Weg. Kommt ein Pass des Nebenmanns nicht an, ist Kruse schnell frustriert. Seine Körpersprache rutscht dann ins Negative ab. Künftig wird er dafür sorgen müssen, diese Strömungen gegen positive Signale an die Mitspieler einzutauschen.

Max Kruse hat zweifelsfrei das Potenzial, ein Gesicht des Vereins zu werden. Noch mehr, als er es ohnehin schon ist. Allerdings wird er dafür auch mit den schreibenden Medien sprechen müssen – genau die hat er bislang nach schlechten Erfahrungen mit dem Boulevard ignoriert. Einen derartigen Boykott wird er sich als Kapitän nicht mehr leisten können.