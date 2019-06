Die Zahl des Tages: 9

Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 9.

Besonders oft mussten sich Bremens Spieler und Fans nicht über fehlendes Glück im Abschluss grämen. Nur neun Pfosten- oder Lattentreffer verhinderten einen Torerfolg, lediglich Hannover scheiterte seltener am Aluminium.





Unangefochtener Spitzenreiter in dieser Kategorie war 1899 Hoffenheim, das unglaubliche 27 Mal an Pfosten oder Latte scheiterte. Die Bayern (22) und Leipzig (15) folgten mit großem Abstand. Allein Ishak Belfodil traf fünf Mal ans Aluminium - bei Werder Maximilian Eggestein am häufigsten (drei Mal).