Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 812.

Mit der Ergebniskrise zwischen Oktober und Dezember erreichten die Debatten um Max Kruses Fitnesszustand ihren Höhepunkt. Kruses Privattraining schaffte auf Sicht endlich Abhilfe und machte den Kapitän etwas spritziger und explosiver - was sich letztlich auch in Zahlen bemerkbar machte.

Unter anderem war Kruse am Ende der Saison der Bremer Spieler mit den meisten Sprints: Insgesamt 812 zog er an, auch bei den intensiven Läufen war er stark und hinter Maximilian Eggestein am fleißigsten (2476).