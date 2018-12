Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 8.

Nur zwei Mal gab es in der Hinrunde acht Tore in einem Spiel, beide Partien wurden kurioserweise am neunten Spieltag ausgetragen. Eintracht Frankfurt zerlegte den Aufsteiger Fortuna Düsseldorf mit 7:1. Und Werder ging gegen Bayer Leverkusen mit 2:6 unter. Dieses Ergebnis bedeutete die höchste Bremer Niederlage der Hinrunde. Sechs Gegentore oder mehr hatte Werder zu Hause zuletzt beim 0:7 gegen die Bayern im Dezember 2013 kassiert.