Die Zahl des Tages: 732

Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 732.

Maximilian Eggestein bestritt so viele Zweikämpfe wie kein anderer Bremer Spieler - und gewann, fast schon folgerichtig, auch die meisten. In 732 direkte Duelle am Boden oder in der Luft warf sich Eggestein und landete damit vor Theo Gebre Selassie (641) und Ludwig Augustinsson (604). Eggestein gewann 356 dieser Zweikämpfe und damit die meisten aller Bremer Spieler.





Liga-Spitzenreiter waren aber zwei Angreifer: Yussuf Poulsen bestritt 985 Zweikämpfe, Sebastian Haller gewann mit 459 die meisten aller Spieler.