Die Zahl des Tages: 64

Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 64.

In der Fairness-Tabelle schloss Werder mit einem Platz im Mittelfeld die Saison ab. „Bestraft“ man Gelbe Karten mit einem, Gelb-Rote mit drei und Rote Karten mit fünf Punkten, kam Werder in der abgelaufenen Saison auf 64 Strafpunkte - aufgeteilt in 55 Gelbe und drei Gelb-Rote Karten.

Mit glatt Rot flog kein Bremer Spieler vom Platz. Trauriger Spitzenreiter wurde Schalke mit sagenhaften 93 Punkten und gleich vier Roten Karten, das fairste Team stellte Gladbach mit 42 Punkten für 42 Gelbe Karten und ohne einen einzigen Platzverweis.