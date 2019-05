Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 58.

58 - So viele Tore erzielte Werder in der abgelaufenen Saison. Das ist ein ordentlicher Wert, im Schnitt rund 1,7 Tore pro Spiel. Allerdings hätten es gut und gerne noch etwa zehn Tore mehr sein dürfen, Werders Chancenverwertung war in einigen Spielen zu viel ein großes Ärgernis.

Immerhin schaffte es die Mannschaft 29 Spieltage lang, in jedem Spiel zu treffen. Das war zusammen mit Paris St.-Germain sogar europäischer Rekord. Beim 0:1 in München riss diese schöne Serie dann allerdings zur Unzeit.