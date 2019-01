Die Zahl des Tages: 47

Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 47.

Max Kruse hatte Höhen und Tiefen in seiner ganz persönlichen ersten Halbserie, vor dem gegnerischen Tor ist und bleibt Kruse aber Werders wichtigster Spieler. Nicht nur wegen seiner vier Treffer bisher, sondern weil er auch mit Abstand am häufigsten aufs Tor schießt. 47 Torschüsse hat Kruse in der Bundesliga-Hinrunde zu verzeichnen und belegt damit immerhin Rang fünf in der Liga (Spitzenreiter ist Leipzigs Timo Werner mit 64 Torschüssen).

Bei Werder folgt mit großem Abstand Maximilian Eggestein auf Platz zwei - mit 22 Torschüssen hat Eggestein aber nicht einmal halb so viele wie Kruse.