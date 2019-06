Die Zahl des Tages: 466

Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 466.

Werders offensive Ausrichtung wurde auch mit der Zahl an Torschüssen dokumentiert. Insgesamt gaben Bremer Spieler 466 Versuche ab, was in diesem Ranking für Platz sechs im Liga-Vergleich reichte.

Selbst Dortmund, Gladbach oder Frankfurt gaben zum Teil deutlich weniger Schüsse ab. Spitzenreiter der Kategorie waren die Bayern mit 636 Torschüssen, gefolgt von Hoffenheim (609) und dann mit weiterem Abstand schon Leverkusen (518). Die wenigsten verbuchten die Absteiger Hannover (379) und Nürnberg (353).