Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 4.

Werders offensive Spielweise, der viele Ballbesitz und die teilweise Belagerung gegnerischer Strafräume führte zu einem weiteren positiven Effekt: Der Mannschaft wurden endlich mal wieder auch Elfmeter zugesprochen.

In der Saison davor wurde kein einziger Strafstoß für Werder verhängt, in der abgelaufenen Spielzeit dann gleich deren vier. Max Kruse lief dabei drei Mal an und verwandelte drei Mal souverän. Als Kruse verletzt ausfiel, übernahm Milot Rashica gegen Leipzig und verwandelte ebenfalls.