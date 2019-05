Die Zahl des Tages: 30

Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 30.

30 - Werder hat das Weserstadion in der abgelaufenen Saison wieder zu einer echten Festung gemacht. 30 Punkte holte die Mannschaft zu Hause, verlor nur drei Spiele in der Hinrunde (gegen Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und die Bayern). In der Rückrunde blieb Werder sogar ohne Niederlage im Wohnzimmer. Das machte im Schnitt bärenstarke 1,76 Zähler pro Heimspiel und bedeutete hinter Borussia Dortmund (44 Punkte), den Bayern (42) und RB Leipzig (36) Platz vier in der Heimtabelle der Bundesliga.