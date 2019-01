Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 3.

Der eine ist am gefährlichsten vor dem gegnerischen Tor, der andere flankt so oft wie kein anderer Bremer. Also ist es auch nicht überraschend, dass Max Kruse und Ludwig Augustinsson mit je drei Torvorlagen die besten Assistgeber der Mannschaft sind.