Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 183.

Gemessen an den gewonnen Zweikämpfen führt bisher kein Weg an Rechtsverteidiger Theodor Gebre Selassie vorbei. Der Tscheche entschied absolute 183 Zweikämpfe für sich, was einer Quote von etwa 53 Prozent entspricht. Kein anderer Bremer Spieler war bisher so siegreich wie Gebre Selassie in direkten Duellen.