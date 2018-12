Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 1530.

Theodor Gebre Selassie ist der einzige Bremer Spieler, der in der Hinrunde der Bundesliga keine einzige Spielminute verpasst hat. Gebre Selassie stand in allen 17 Spielen von der ersten bis zur letzten Minute auf dem Platz, offiziell also 1530 Minuten.

Auch Jiri Pavlenka, Ludwig Augustinsson, Maximilian Eggestein, Davy Klaassen und Max Kruse kamen auf 17 Einsätze, wurden dabei aber mindestens einmal ausgewechselt.