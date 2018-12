Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alle um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 14.





So überschaubar auch die Torquote der zwischenzeitlichen Top-Torjäger bei Werder ist (Kruse und Maximilian Eggestein mit je nur vier Toren), so unberechenbar war Werder bisher. Schon 14 verschiedene Spieler haben Tore erzielt, nur Borussia Dortmund verteilt in der Liga mit 16 verschiedenen Torschützen seine Treffer noch homogener.