Die abgelaufene Hinrunde der Bundesliga hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 1225.

Kein anderer Bremer Spieler war in der Hinrunde so oft am Ball wie Abwehrchef Niklas Moisander. Der Finne hatte insgesamt 1225 Mal den Ball am Fuß, was angesichts seiner Position und seines Auftrags als erster Passgeber im Team auch kaum verwundert. In der Liga-Rangliste belegt Moisander damit den siebten Platz, Spitzenreiter ist Bayerns Joshua Kimmich mit 1730 Ballaktionen.