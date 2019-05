Die abgelaufene Bundesligasaison hat wieder allerlei Statistiken und Werte ausgespuckt. In dieser Serie dreht sich alles um Werders beeindruckendste Zahlen. Dieses Mal: die 11.

Nur gegen die Bayern hat Werder beide Spiele in der abgelaufenen Saison verloren, gegen alle anderen Mannschaften konnte Florian Kohfeldts Team punkten. Allerdings blieben auch wichtige Zähler auf der Strecke - unter anderem deren elf gegen die drei Mannschaften vom Tabellenende.

Gegen Stuttgart, Hannover und Nürnberg sammelte Werder von 18 möglichen Punkten nur sieben, gewann lediglich das Auswärtsspiel in Hannover. In diesen so genannten „kleinen“ Spielen wurde Europa tatsächlich verspielt.