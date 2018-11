"Die WM wird ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen"

Werders Sportchef Frank Baumann glaubt, dass Milos Veljkovic auch ohne Einsätze von der WM-Teilnahme mit Serbien profitieren wird. Gegen Brasilien traut er den Serben eine Überraschung zu.

Abwehrspieler Milos Veljkovic hat zwar noch keine Minute bei dieser Weltmeisterschaft gespielt – und dennoch schon eine Menge wichtige Erfahrungen gesammelt. Das glaubt jedenfalls Werders Sportchef Frank Baumann. „Allein das Erlebnis, bei einer WM dabei gewesen zu sein, wird ihm in seiner Entwicklung weiterhelfen“, sagte Baumann am Dienstag zu MEIN WERDER.

Baumann, der 2002 selbst mit Deutschland an einer Weltmeisterschaft teilnahm, zählte auch gleich ein paar Dinge auf, die Veljkovic auf jeden Fall mitnehmen werde. Zum Beispiel die Erfahrung, mit den besten Spielern des Landes mehrere Wochen lang zusammen trainiert und gelebt zu haben. „Da wird er sich Dinge abgucken können“, glaubt Baumann, „und er weiß dann, wie es ist, mehrere Wochen mit den Kollegen so eng zusammen zu sein.“ Und auch der Druck sei bei einer WM noch mal ein ganz anderer als in der Bundesliga, nämlich viel höher. „Es ist wichtig, das auch mal erlebt zu haben“, sagte Baumann.

Und Druck spüren die Serben vor dem letzten Gruppenspiel gegen Brasilien am Mittwochabend definitiv. Gegen den Rekordweltmeister müssen Veljkovic und Co. mindestens einen Punkt holen, um noch das Achtelfinale zu erreichen. Laut Baumann kein Ding der Unmöglichkeit. „Ich traue den Serben durchaus eine Überraschung gegen Brasilien zu“, sagte er, „sie haben zwar einen kleinen Dämpfer gegen die Schweiz bekommen. Aber sie haben im ersten Spiel auch gezeigt, was sie können.“ Bei einem Weiterkommen, so Baumann, könnte dann auch irgendwann die Stunde von Milos Veljkovic schlagen. Denn: „Je länger ein Turnier dauert, desto mehr Spieler sind gefragt.“