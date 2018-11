Die Wiederentdeckung der Souveränität

Sechs verschiedene Torschützen, ein Premierentor und viele spielerische Glanzlichter: Werder hat die erste Pokalaufgabe in Worms mit Bravour gelöst. Doch die Spieler wissen das Ergebnis einzuordnen.

Manch ein Bremer Fan wollte seinen Augen nicht so recht trauen, andere schüttelten ungläubig mit dem Kopf. Ein souveräner Sieg in der ersten DFB-Pokalrunde passte zuletzt schließlich nicht mehr ganz zu gut zum Namen Werder. Ja, es hatte im Vorjahr das 3:0 gegen Würzburg gegeben, aber das, was am Sonnabend in Worms passierte, war dann doch noch einmal eine Stufe höher. Werder gewann nämlich mit 6:1 (5:1) und lieferte vor allem im ersten Abschnitt eine richtig starke Leistung ab.

Es waren gerade einmal vier Minuten gespielt, da zuckte der Bremer Anhang allerdings kurz zusammen. Wormatias Cédric Mimbala verfehlte das Tor bei einem Kopfball nämlich nur knapp. Werder wollte doch nicht etwa schon wieder…?! Nein, sie wollten nicht. Im Gegenteil. Es dauerte nicht lang, da hatte der Favorit getroffen, Offensiv-Zugang Yuya Osako war mit dem Kopf erfolgreich (8.).

Und es ging munter weiter. Nachdem ein Schuss von Davy Klaassen noch an die Latte gesprungen war (12.), probierte es Florian Kainz einfach mal aus der Distanz. Und wie. Aus rund 17 Metern Entfernung setzte er den Ball unhaltbar in den Winkel. „Das war sicherlich eines meiner schönsten Tore im Werder-Trikot“, sagte der Österreicher später. „Ich freue mich aber vor allem, dass wir souverän weitergekommen sind. Das ist das Wichtigste. Wir wollten nämlich nicht, dass etwas Blödes passiert.“

Bargfredes feiner Heber

Damit meinte der Linksaußen natürlich eine weitere Pokalblamage, die es in den vergangenen Jahren gleich mehrfach gegeben hatte. Doch nicht dieses Mal. Werder beruhigte die Gemüter der eigenen Fans wohl so schnell wie zuletzt im Sommer 2010, als RW Ahlen mit 4:0 bezwungen wurde.

Erst war es Philipp Bargfrede, der nach einer knappen halben Stunde mit einem schönen Heber über den gegnerischen Keeper traf, kurz darauf stand Davy Klaassen vor seinem ersten Pflichtspieltor. Der Niederländer wurde bei einem Konter aber im Strafraum gefoult, den Elfmeter versenkte Max Kruse zum 4:0 (41.).

Doch die erste Hälfte hatte noch mehr zu bieten. Zunächst einmal einen Rückschlag aus Bremer Sicht. Theodor Gebre Selassie hatte bei einem Kopfballduell mit Mimbala das Nachsehen, dieses Mal traf der Kongolese (44.). Quasi im Gegenzug antwortete Maximilian Eggestein aber mit dem 5:1 – nach einem haarsträubenden Fehler der Wormser Hintermannschaft (45.+1).

Kruse und der Werder-Anspruch

Die Partie, sie war endgültig entschieden. So viel war klar. Schön anzusehen war Werders Auftritt obendrein. Aber darum ging es gar nicht. „Wir können uns jetzt nicht dafür feiern, dass wir gegen den Regionalligisten Wormatia Worms – bei allem Respekt für diese Mannschaft – ein bisschen Fußball gespielt haben“, sagte Max Kruse nach dem Schlusspfiff. „Es muss unser Anspruch sein, dass wir das, ganz egal gegen welchen Gegner, immer so machen.“ Deshalb war das Wie für den Bremer Kapitän an diesem Nachmittag der entscheidende Faktor. „Wir haben von vornherein Dominanz ausgestrahlt und gleich gezeigt, dass wir in die zweite Runde wollen“, sagte Kruse. „Wir wollten das Spiel so schnell wie möglich entscheiden, und das haben wir getan.“

Mit diesem Gefühl im Rücken konnten es die Gäste fortan etwas ruhiger angehen lassen, was der Mannschaft aufgrund der sommerlichen Temperaturen ganz gelegen kam. Für Trainer Florian Kohfeldt war es in der einen oder anderen Szene vielleicht eine Spur zu ruhig geworden, aber insgesamt war auch er zufrieden. „Die Spannung war immer da“, sagte er. „Wir waren von Anfang an voll fokussiert. Die Staffelung, das Zuordnen, das Gegenpressing sowie immer wieder das Kreieren von Chancen hat mir gut gefallen.“

Hannover bereits im Kopf

Aber natürlich wollte auch der Chefcoach das Gesehene nicht überbewerten. Es ging am Ende dann doch eben „nur“ gegen einen Viertligisten. Schöne Momente produzierte dieses Spiel dennoch weiter. In der Schlussphase durfte der eingewechselte Johannes Eggestein noch sein erstes Profitor bejubeln (79.). Damit war das halbe Dutzend voll, und für Werder hatten tatsächlich sechs verschiedene Spieler getroffen. „In der Vorbereitung haben wir zu hören bekommen, dass wir Probleme mit dem Toreschießen haben“, sagte Maximilian Eggestein, der sich freute, dass die Mannschaft darauf die richtige Antwort gegeben hatte.

Die erste Prüfung der neuen Saison hatte Werder also bewältigt, doch die nächste folgt. „Das Einzige, was wir mitnehmen können, ist Selbstvertrauen. Die Bundesliga ist ein komplett anderer Wettbewerb“, sagte Max Kruse. Und doch wusste auch er, dass an diesem Tag alles ein wenig anders war. „Diese Souveränität hatten wir sicherlich nicht in den letzten Jahren“, sagte er. „Man wird nicht jedes Spiel dominieren und gewinnen können, aber es gilt, die Schwächephasen einzudämmen und Dominanz im Spiel zu haben.“

Am besten gleich wieder am kommenden Sonnabend im Weserstadion. Doch der Gegner ist dann natürlich von einem anderen Kaliber. „Jede Mannschaft bereitet sich optimal darauf vor, das erste Spiel zu gewinnen und genau solch ein Gegner wird uns mit Hannover 96 auch erwarten“, sagte Kruse. Allerdings hat auch Werder in eindrucksvoller Manier bewiesen, dass man ziemlich gut vorbereitet ist auf das, was da in den nächsten Monaten auf die Mannschaft zukommt.

