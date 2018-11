Die wichtigsten Infos zur neuen Saison

Die DFL hat die Spieltage 1 bis 34 der neuen Bundesliga-Saison veröffentlicht. Alle wichtigen Daten und Fakten für die kommenden Monate gibt es hier im Überblick.

Die neue Bundesliga-Saison beginnt am Freitag, 24. August mit dem Eröffnungsspiel des amtierenden Meisters Bayern München gegen die TSG Hoffenheim. Werder steigt dann entweder am Sonnabend oder Sonntag mit einem Heimspiel gegen Hannover 96 ein. Eine genaue Terminierung erfolgt erst noch. Bereits eine Woche zuvor sind die Bremer in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Wormatia Worms gefordert (Sonnabend, 18. August, 15.30 Uhr).

Nach gerade einmal zwei Wochen legt die Bundesliga bereits die erste Länderspielpause ein, wenn die DFB-Elf erstmals nach ihrem frühzeitigen WM-Aus wieder antritt. Gegner sind am 6. beziehungsweise 9. September Frankreich und Peru. Auch in der Zeit vom 8. bis 16. Oktober, 12. bis 20. November und 18. bis 26. März müssen die Vereine ihre Nationalspieler für internationale Einsätze abstellen.

Die Winterpause beginnt nach dem 17. Spieltag, der unmittelbar vor dem Weihnachtsfest vom 21. bis 23. Dezember steigt. Die Rückrunde beginnt am 18. Januar und endet mit dem Saisonfinale am 18. Mai. Auch dort dürfen sich die Bremer auf ein Heimspiel freuen, Gegner ist RB Leipzig.

Wie viele englische Wochen gibt es?

Insgesamt sind es gerade einmal zwei. Erstmals müssen die Bundesligisten am 25./26. September unter der Woche auf nationaler Ebene ran, auch für den 18./19. Dezember ist eine eingeschobene Schicht am Dienstag oder Mittwoch vorgesehen. In der zweiten Saisonhälfte gibt es dieses Mal keinen Zeitdruck wegen einer nahenden Welt- oder Europameisterschaft, sodass zusätzliche Termine unter der Woche wegfallen.

Wie viele Montagsspiele wird es geben?

Bei den Fans kamen sie alles andere als gut an, dennoch wird es sie auch in der neuen Saison geben. Die DFL hatte erst im April am vieldiskutierten Modell festgehalten – auch weil bestehende Verträge und der DFB keine andere Möglichkeit zuließen. Bis zum Jahr 2021 sollen nun jeweils fünf Partien pro Saison an einem Montagabend ausgetragen werden.

Anders als in der vergangenen Spielzeit sind diese Begegnungen aber nicht ausnahmslos für die Rückrunde vorgesehen. So soll nach derzeitigem Stand am 13. Spieltag (3. Dezember) der Montag ebenfalls genutzt werden. Die weiteren Termine stehen noch nicht exakt fest, um flexibel auf die Bedürfnisse möglicher Europapokalteilnehmer reagieren zu können. Genau das hatte in der abgelaufenen Saison für viele Proteste unter den Fans gesorgt, da zumeist Teams am Montag spielen mussten, die mit dem Europapokal absolut nichts zu tun hatten. Allerdings waren mit Ausnahme von Bayern München auch alle Starter frühzeitig ausgeschieden.

Wann steigt eigentlich das Nordderby?

Gar nicht. Wobei… Glaubt man diversen – fraglos ironischen – Bemerkungen in den sozialen Medien trauen viele Fans dem Frieden noch immer nicht. Abstieg des Hamburger SV hin oder her. Ganz egal, was der Spielplan für die 2. Bundesliga auch hergibt. Nach all den späten Rettungen des HSV in den vergangenen Jahren warten viele Bremer Anhänger lieber auf den ersten Spieltag in Liga zwei am 3. August, an dem die Hamburger gegen Holstein Kiel spielen. Sollte der Erzrivale von der Elbe dann tatsächlich auflaufen, dürften auch die letzten Zweifel beseitigt sein.

Werder muss damit erstmals seit der bis dato ersten und einzigen Zweitliga-Saison 1980/1981 auf ein echtes Nordderby verzichten. Zumindest in der Liga. Im Pokal könnten sich die Wege der beiden Erzrivalen theoretisch kreuzen. Oder man tröstet sich mit „kleinen“ Nordderbys gegen Hannover 96, am ersten Spieltag in Bremen, im Januar dann in der niedersächsischen Landeshauptstadt.

Wie liefen Werders letzte Saisonstarts?

Im vergangenen Jahr musste Werder zur TSG Hoffenheim und unterlag mit 0:1, doch das war im Prinzip schon eine deutliche Steigerung gegenüber dem, was die Bremer zwölf Monate zuvor erlebt hatten. Im August 2016 waren sie im Eröffnungsspiel bei Bayern München mit 0:6 untergegangen. Überhaupt ist die Bilanz der letzten zehn Jahre nicht allzu schön. Es gelangen gerade einmal zwei Siege gegen Kaiserslautern (2:0, 2011) und Braunschweig (1:0, 2013) sowie zwei Unentschieden gegen Bielefeld (2:2, 2008) und Hertha BSC (2:2, 2014). Ansonsten setzte es ausnahmslos Niederlagen. Kuriose Randnotiz, die vor allem unter Werder-Fans für viel Frust sorgt: Sieben Mal in den letzten zehn Jahren mussten die Bremer am 1. Spieltag auswärts antreten.

Wann gibt es wo welche Spiele im TV zu sehen?

Der Branchenprimus in dieser Hinsicht bleibt der Bezahlsender Sky. Das Münchener Unternehmen überträgt alle Spiele, die am Sonnabend stattfinden, am Sonntag zudem die Begegnungen um 15.30 Uhr und 18 Uhr. Wie in der Vorsaison gehört ein großes Kontingent der Partien aber auch Eurosport. Alle Freitagsspiele um 20.30 Uhr werden über den bezahlungspflichtigen Eurosport-Player gezeigt, darüber hinaus die fünf Montagspartien sowie die Spiele, die zur Entlastung der Europapokalteilnehmer an einem Sonntag bereits um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

Frei empfangbar sind auch in dieser Saison wieder drei Duelle, die das ZDF überträgt. Dazu gehören die für Freitag terminierten Eröffnungsspiele der Hin- und Rückrunde sowie das Freitagsspiel am 17. Spieltag unmittelbar vor der Winterpause. In der Sportschau der ARD werden am Sonnabend in gewohnter Manier ab 18.30 Uhr Zusammenfassungen gezeigt, am Sonntag frühestens ab 21.15 – in der Regel ab 21.45 Uhr in den Dritten Programmen. Am Montagabend zeigt RTL Nitro ab 22.15 Uhr die Zusammenfassungen aller Spiele, das kostenpflichtige Internetportal DAZN liefert die Höhepunkte der Begegnungen bereits jeweils 40 Minuten nach dem Schlusspfiff.