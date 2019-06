„Die Verlässlichkeit ist häufig nicht gegeben“

Auf den Trainerbänken der Bundesliga herrscht häufig viel Bewegung, Kontinuität wird dem Erfolg untergeordnet. Im „Kicker“ sprach der ehemalige Werder-Coach Thomas Schaaf über die Veränderungen im Trainerberuf.

Bei Werder bleibt es in diesem Sommer ruhig, in anderen Bundesligaklubs sieht das anders aus. Mit neuen Trainern soll der Erfolg kommen. „Der Widerspruch ist offensichtlich. Jeder will Kontinuität, will wachsen, sich entwickeln. Dazu gehört Verlässlichkeit. Die ist zu häufig nicht gegeben“, sagte Werders früherer Meistertrainer Thomas Schaaf dem „Kicker“.

Als er 1999 bei den Bremern auf die Trainerbank wechselte, sei das noch anders gewesen - wenngleich auch Schaaf zugab, dass der schnelle Erfolg natürlich nicht ganz unwichtig war. „Wenn wir abgestiegen wären, hätte sich für die Verantwortlichen natürlich die Frage gestellt: Liegen wir mit dem Trainer jetzt richtig oder nicht? Selbst angesichts dessen, was man von mir schon wusste durch die lange Zeit im Verein“, sagte er. „Damals einen Cheftrainer aus dem eigenen Nachwuchsbereich zu befördern war ja eher untypisch. Das Glück zu haben, in der Liga zu bleiben und gleich auch noch Pokalsieger zu werden, hat also ganz sicher zur allgemeinen Überzeugung beigetragen.“

Wie also ist sie möglich, die Langlebigkeit von Trainern an ein und demselben Standort? „Jeder Verein sollte sich darüber Gedanken machen, wofür er eigentlich stehen möchte. Und das sollte man dann konsequent in allen Bereichen umsetzen“, sagte Schaaf. „Werder zum Beispiel will als Verein anfassbar sein. Das sollte dann für die Profis ebenso gelten wie im Nachwuchsbereich, in der Kommunikation oder im Marketing.“ Was aktuell in Bremen passiert, gefällt dem 58-Jährigen jedenfalls sehr gut. „Florian Kohfeldt macht einen klasse Job, weil er in der Aktualität lebt und trotzdem an Entwicklungen teilnimmt und sie vorantreibt“, sagte Werders Technischer Direktor für den Nachwuchsbereich. „Je länger ein Trainer auf einer Station arbeitet, desto größer ist die Chance, das genau so leben zu können.“

