Die verlässlichen Jungs aus der letzten Reihe

Werders Innenverteidigung überzeugte gegen den VfL Wolfsburg. Florian Kohfeldt erklärt, warum er Sebastian Langkamp vor dem Spiel keine Worte mehr mit auf den Weg gab und was er von Niklas Moisander hält.

Florian Kohfeldt hatte am Freitagvormittag noch ein Gespräch mit Sebastian Langkamp. Es ging um Langkamps Einsatz als Vertreter für den gesperrten Milos Veljkovic am Abend im Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg. „Ich wollte ihm noch ein paar Sachen sagen“, erzählte der Werder-Trainer hinterher, nachdem Werder das Spiel mit 2:0 gewonnen hatte, „aber dann hab ich ihn irgendwann angeguckt und gedacht: Der hat gefühlt 300 Bundesligaspiele, der kriegt das schon hin.“

Und wie er das hingekriegt hat. Als die 90 Minuten am Freitag unter Flutlicht gespielt waren, hatte Langkamp sechs von sechs Zweikämpfen gewonnen, war ohne Foulspiel ausgekommen und hatte von allen Bremern am wenigsten Ballverluste produziert. „Er hat super verteidigt“, sagte Kohfeldt, „auch in der Spieleröffnung hat er gegen Ende des Spiels ein gutes Gefühl gehabt, er hat ein gutes Gespann gebildet mit Niklas.“ Niklas ist bekanntlich Niklas Moisander, und das Duo Moisander/Langkamp darf für sich nun in Anspruch nehmen, für Werders erstes Zu-Null in dieser Saison verantwortlich zu sein.

Es steht da diese Zahl im Raum: 40. Weniger als 40 Gegentore will Werder in dieser Saison zulassen. Das ist ein ehrgeiziges Ziel, wenn man weiß, dass Werder in sechs der sieben Jahre davor immer (!) mehr als 60 Gegentreffer kassiert hat. 40 Gegentore waren es dann unter Kohfeldt und Alexander Nouri im Vorjahr, und als Niklas Moisander zu Saisonbeginn nach seinem persönlichen Ziel gefragt wurde, da sagte er: „Wir haben 40 Tore kassiert, und als Profi will man immer besser werden: Was soll ich also sagen?“ Klar, unter 40. Im Moment liegt Werder auf Kurs: Nach sieben Spieltagen sind es acht Gegentore, das ist der drittbeste Wert ligaweit.

Woran das liegt? Werder hat einen der besten Torhüter der Liga. Werder arbeitet im Mannschaftsverbund konsequent und effizient nach hinten, und Werder hat sehr solide Abwehrspieler – und einen, den Kohfeldt am Freitag besonders lobte, „wenn ich da einen herausheben darf, auch über die gesamte Phase der ersten sieben Spiele, dann ist das Niklas.“ Und dann pries der Werder-Trainer die Vorzüge von Niklas Moisander. „Wahnsinn, welche Stabilität er gibt, wie viel Ruhe mit dem Ball er für uns ausstrahlt“, sagte Kohfeldt.

Langkamp zurück auf die Bank

In der Benotung des Fachblatts „Kicker“ kommt Moisander auf einen Durchschnittswert von 3,16. Die Mein-Werder-Redaktion bewertete Moisanders ersten sieben Saisonspiele in der Bundesliga mit: 3, 3, 3, 4, 3, 4 und nun 2. Das sind ordentliche Werte, „Wahnsinn“ nannte Kohfeldt nach dem Wolfsburg-Spiel das, was Moisander Woche für Woche abliefert. Moisander, mit 33 nicht mehr der Jüngste, hat in dieser Spielzeit noch keine einzige Sekunde verpasst.

Davon ist Sebastian Langkamp, Moisanders Partner vom Freitag, weit entfernt. Sein Einsatz gegen Wolfsburg war der erste in dieser Bundesliga-Saison. Mit Blick auf das Spiel in Schalke in gut zwei Wochen hat Kohfeldt längst angekündigt, dann wieder Veljkovic spielen zu lassen. Für Werder, so führte Kohfeldt am Freitag aus, sei das „ein gutes Zeichen, dass wir Möglichkeiten haben, Ausfälle aufzufangen“.

Für Langkamp ist es nicht einfach, sich nach so einer guten Leistung wieder auf die Bank zu setzen. Langkamp ist nicht mehr der Jüngste (30), er hat nicht mehr ewig Zeit, in der Bundesliga zu spielen. Aber er weiß, dass seine Rolle für das Team weiter gefasst ist, als allein auf ein Funktionieren in 90 Minuten auf dem Platz. Langkamp, Mitglied im Mannschaftsrat, zählt mit gestandenen Ü 30/40-Kollegen wie Jaroslav Drobny, Claudio Pizarro und Nuri Sahin zu den Eckpfeilern des Gesamtkaders. Wenn er dann wie gegen Wolfsburg abliefert, wenn er gebraucht wird, ist das umso besser. Über weniger als 40 Gegentore würde sich auch Sebastian Langkamp freuen. Er hätte seinen Anteil daran als einer der verlässlichen Jungs aus der letzten Reihe.