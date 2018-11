„Die Vergleiche mit Alaba nerven“

Linksverteidiger Marco Friedl spricht im MEIN-WERDER-Interview über sein erstes halbes Jahr in Bremen, die anstrengende Zeit in der Bayern-Jugend und seinen guten Freund David Alaba.

Herr Friedl, Ihr erstes Halbjahr bei Werder ist vorbei. Wie fällt Ihre Bilanz aus?

Ich bin sehr zufrieden. Ich habe einige Spiele gemacht. Der Trainer hat mich gelobt. Frank Baumann hat mich gelobt. Ich habe mich gut gefühlt.

Der Klassenerhalt war am Ende nicht mehr gefährdet, doch eine Zeit lang steckten Sie mit Werder so richtig im Abstiegskampf. Das war für einen Spieler, der vom FC Bayern kommt, sicher eine total ungewohnte Situation, oder?

Es war eine neue Erfahrung, den Abstiegskampf mitzuerleben. Aber ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, dass Bremen keine Mannschaft ist, die gegen den Abstieg spielen sollte. Wir haben die Rückrunde relativ gut gestaltet, auch wenn wir noch besser spielen können.

Welche Ziele haben Sie sich denn mit der Mannschaft und auch persönlich für die kommende Spielzeit gesteckt?

Mit der Mannschaft wollen wir einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und nichts mit dem Abstieg zu tun. Und ich selbst will Stammspieler werden. Dafür werde ich hart arbeiten.

Eine mutige Aussage. Schließlich gibt es auf der linken Abwehrseite mit Ludwig Augustinsson einen starken Konkurrenten.

Natürlich ist "Ludde" ein sehr, sehr guter Linksverteidiger – sicher einer der besten in der Bundesliga. Aber ich will mein Ziel trotzdem erreichen. Jeder junge Spieler hat doch das Ziel, Stammspieler in der Bundesliga zu werden.

Nach der kommenden Saison läuft Ihr Leihvertrag aus. Nach jetzigem Stand kehren Sie dann zum FC Bayern zurück. Sind Sie in einem Jahr bereit für einen Stammplatz beim Rekordmeister?

Ich probiere, meine Leistung zu bringen und so viele Spiele wie möglich zu machen. Und dann werden wir schauen, was in einem Jahr passiert. Das ist im Fußball schwierig zu sagen.

Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen Werder und Bayern aus der Sicht eines Spielers?

Bayern ist Bayern. Das ist klar. Da kann man schwer Vergleiche zu irgendeinem anderen Verein ziehen. So groß sind die Unterschiede allerdings auch nicht. Die Art und Weise, wie bei Werder trainiert wird und wie in der Mannschaft alles funktioniert, gefällt mir sehr gut. Das macht sehr viel Spaß. Ich bin froh, dass ich den Schritt nach Bremen gewagt habe. In der Stadt merkt man, dass die Unterstützung voll und ganz da ist, egal wie es läuft. Das ist wichtig für einen Fußballer.

Eine Parallele zwischen Bayern und Werder gibt es in jedem Fall. Bei beiden Klubs müssen die neuen Spieler ein Ständchen singen. In München haben Sie „I am from Austria“ von Rainhard Fendrich zum Besten gegeben, davon gibt es ein Internet-Video. Welches Lied war es in Bremen?

Das war irgendein englisches Lied. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall war die Performance in Bremen besser als die in München, weil ich mich inzwischen musikalisch weiterentwickelt habe. (lacht)

Sie sind mit dem FC Bayern sehr eng verbunden. Schon im Alter von zehn Jahren sind Sie nach München gewechselt. Wie kam das damals zustande?

Ich war mit der Tiroler Auswahl bei einem Turnier, bei dem Bayern auch vertreten war. Ich wurde dort zum besten Spieler gekürt, und dann hat der FC Bayern bei meinen Eltern angefragt, ob ich mal ein Probetraining machen will. Die Einheiten habe ich anscheinend sehr gut absolviert, also bin ich zum FC Bayern gegangen.

Damit begann eine enorm anstrengende Zeit. Acht Jahre lang sind Ihr Vater und Ihre Mutter immer die knapp 100 Kilometer von Tirol nach München gefahren, um Sie zum Training oder zum Spiel zu bringen. Wie war das überhaupt machbar?

Ich habe die Schule in Österreich komplett fertig gemacht und bin dann immer gependelt. Meine Eltern haben sehr, sehr viel Zeit dafür investiert und hatten wenig Freizeit. Manchmal hat es auch mein Opa übernommen. Sie haben sich meistens das Training angeguckt, und wir sind dann am Abend wieder heimgefahren. Als ich älter war, mussten wir oft sechsmal pro Woche nach München. Ich bin meinen Eltern dafür sehr dankbar, das wissen sie auch.

Sie haben dann ja fast im Auto gelebt…

Ich wurde oft direkt von der Schule abgeholt, habe im Auto gegessen, meine Hausaufgaben gemacht und gelernt. Dann stand das Training an, und auf der Heimfahrt habe ich wieder eine Kleinigkeit gegessen. Manchmal war ich dann um halb neun am Abend zu Hause und musste dort noch lernen oder Hausaufgaben machen. Das war schon stressig, aber ich wollte immer Fußball-Profi werden. Und natürlich freuen sich jetzt auch meine Eltern darüber, dass es geklappt hat und dass ich wertschätze, was sie für mich getan haben.

Als Dank für die Unterstützung haben Sie Ihrer Mutter das Trikot geschenkt, das Sie bei Ihrem Champions-League-Debüt für die Bayern gegen Anderlecht getragen haben…

Wir haben oft darüber geredet, was es mir bedeuten würde, zum ersten Mal in der Champions League zu spielen. Meine Mutter weiß das, und deshalb habe ich ihr das Trikot geschenkt – einfach als kleines Dankeschön.

Ihren Opa haben Sie schon kurz erwähnt. Mit ihm haben Sie früher als Kind im heimischen Garten viel trainiert. Wie sah das genau aus?

Fast täglich haben wir im Garten Übungen gemacht. Parcoursläufe durch Hütchen mit links und rechts. Er war selbst ein sehr guter Fußballer und hat mich sehr gut trainiert. Es ist meinem Opa zu verdanken, dass ich mit beiden Füßen gut schießen kann. Man merkt jetzt schon, dass das ein extremer Vorteil ist.

Neben Ihrem Opa und Ihren Eltern war auch David Alaba sehr wichtig für Sie während der Zeit im Bayern-Nachwuchs. Stimmt es, dass Sie regelmäßig bei ihm übernachtet haben?

Ja. Unter der Woche ging das nicht, weil ich zur Schule musste, aber an den Wochenenden war ich schon mal bei ihm, damit meine Eltern nicht täglich fahren mussten. David ist immer noch einer meiner besten Freunde. Es war super, dass mir ein Spieler, der schon so viel erreicht hat, Tipps gegeben hat.

Wie kam der Kontakt zu ihm denn zustande?

Als David noch im Internat war, habe ich mit ihm mal kurz gesprochen und erzählt, dass ich auch Österreicher bin. Dann war er an Hoffenheim ausgeliehen. Als er zurückgekommen ist, hat er sich bei mir gemeldet und gefragt, ob wir mal was machen wollen. So hat sich das ergeben.

In Österreich werden Sie oft mit Alaba verglichen. Nervt Sie das manchmal?

Ja, mittlerweile nerven die Vergleiche schon. Es wird extrem viel geschrieben, dabei sind David und ich zwei komplett unterschiedliche Spieler. Er hat so viel erreicht, ich stehe am Anfang meiner Karriere. Uns zu vergleichen ist falsch. Das passt nicht zusammen.

Dazu stammt Alaba aus der Hauptstadt Wien, und Sie aus Kirchbichl, einer beschaulichen 5000-Einwohner-Gemeinde in Tirol. Was erleben Sie dort, wenn Sie Ihre Eltern besuchen? Immerhin sind Sie der erste Tiroler, der in der Champions League gespielt hat.

Aus meinem Dorf kenne ich ja fast alle von früher. Meine besten Freunde spielen dort im Verein noch Fußball. Ich schaue mir die Spiele gerne an. Die Leute kennen mich natürlich, aber es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit angesprochen werde. Ab und zu werde ich um ein Foto gebeten. Ansonsten ist es ganz ruhig, und ich freue mich jedes Mal sehr, wenn ich nach Hause komme.

Wenn Sie in Bremen sind, verbringen Sie viel Zeit mit Ihrem Teamkollegen Robert Bauer. Hat Ihnen das die Eingewöhnung erleichtert?

Ich kannte ihn am Anfang nicht, aber man hat gleich gemerkt, dass es gut passen kann. Wir gehen essen oder unternehmen etwas anderes. Es hat mir sehr geholfen, dass es mit "Robbie" jemanden gibt, der mir ziemlich ähnlich ist.

In Ihrer Freizeit spielen Sie außerdem gerne „Fortnite“ auf der Konsole. Dabei treten die Spieler in Schlachten gegeneinander an. Was fasziniert Sie an dem Spiel?

Es ist ein Spiel, das man mit mehreren Freunden spielen kann. Ich spiele gerne mit Freunden aus Österreich oder aus München. Das ist eine coole Abwechslung. Wenn ich Zeit habe, spiele ich es gerne, aber ich muss jetzt nicht nach jedem Training gleich heimfahren und das Spiel spielen.

Unter den Bundesliga-Profis ist „Fortnite“ sehr populär. Lewis Holtby oder Daniel Ginczek haben sich zum Beispiel beim Torjubel durch das Spiel inspirieren lassen. Planen Sie auch einen „Fortnite“-Jubel, wenn Sie Ihr erstes Bundesliga-Tor schießen?

Das Problem ist, dass ich nicht so oft ein Tor schieße. Ich denke aber, dass ich keinen „Fortnite“-Jubel machen würde. Ich würde mich normal freuen. Wenn ich mal ein Tor schießen sollte, wäre der Schock wahrscheinlich auch so groß, dass mir nicht gleich ein „Fortnite“-Jubel einfallen würde. (lacht) Ich finde es ganz lustig, wenn andere Spieler so jubeln, aber ich bin nicht der Typ dafür.

Ein Thema muss auch noch angesprochen werden: Sie haben kürzlich für viel Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Auf dem Weg zum Training trugen Sie ein T-Shirt und Shorts im gleichen Design. Auf den ersten Blick sah es aus, als hätten Sie ein Nachthemd an. Wie sind Sie auf dieses ungewöhnliche Outfit gekommen?

Ich war ein bisschen im Stress und musste mir schnell die Sachen raussuchen. Das Outfit lag ganz oben, und ich habe mir nichts Besonderes dabei gedacht. Mir war natürlich schon bewusst, dass ein paar Spieler aus der Mannschaft sagen: Geil, das gefällt mir. Und ich wusste auch, dass es ein paar Spieler witzig finden, wenn man so rumläuft. Wenn man das Outfit dann aber überall im Internet sieht, ist das schon ein bisschen komisch. Hätte ich das gewusst, hätte ich es vielleicht nicht angezogen.

Zur Person

Marco Friedl kam im Januar vom FC Bayern zu Werder. Die Bremer haben den 20-jährigen Linksverteidiger bis Juni 2019 ausgeliehen. In seinem ersten halben Jahr an der Weser bestritt der österreichische U21-Nationalspieler neun Bundesliga-Spiele. Für Bayern hatte er zuvor einmal in der Liga und einmal in der Champions League gespielt.