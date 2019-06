Die Tücken des Traums

Spielt Werder nun in Delmenhorst oder nicht? Die aktuelle Hängepartie ist jedenfalls Programm, kleine Klubs stehen im DFB-Pokal längst vor hohen Hürden und haben kaum noch klassische Heimspiele.

Es ist der Traum vieler Amateurklubs: das ganz große Los im DFB-Pokal. Einmal im Rampenlicht stehen, ein Schwergewicht der Branche kommt aufs Land. Oder in die Kleinstadt. Auf jeden Fall gibt es Spieler zum Anfassen. Und ein stattliches Sümmchen für die stets leere Vereinskasse. So die Theorie, die Realität sieht meist anders aus.

Wo gerade noch der Jubel nach der Auslosung zu hören war, beginnt mit dem nächsten Atemzug die harte Arbeit. Wie eigentlich soll es gelingen, die hohen Anforderungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu erfüllen, damit im eigenen Stadion gespielt werden kann? Es geht in dem gut 80-seitigen Katalog recht detailliert um Themen wie Sicherheit und Infrastruktur. Seitdem alle Partien live übertragen werden, müssen auch diesbezüglich die Bedingungen stimmen. Viel Trara für eine zumeist überschaubare Sportanlage. Und teuer. Auch beim SV Atlas Delmenhorst dürften sie längst durchrechnen, welches Modell das beste vor dem Spiel gegen den großen Nachbarn Werder Bremen ist.

Die jüngere Vergangenheit zeigt: Aus einem klassischen Heimspiel wurde für die kleinen Klubs nur selten etwas. Es verblasst das lustige Bild vom topbezahlten Bundesligaprofi, der sich in einer kargen Kabine um einen warmen Duschstrahl bemüht. Eher wird woanders gespielt, aus verschiedensten Gründen.

Im Sommer 2017 musste Werder nach Offenbach, obwohl der Gegner eigentlich Würzburger Kickers hieß. Im Frankenland gab es aber Probleme mit dem Lärmschutz, einer zeitlichen Verlegung wurde eine Absage erteilt. So ging es nach Hessen, bei einer Entfernung von knapp 90 Kilometern Luftlinie kamen nicht wirklich Heimatgefühle bei den „Gastgebern“ auf.

Vier Jahre zuvor war es der SV Schott Jena, der Sorgen hatte. Der Oberligist wollte wegen einsturzgefährdeter Flutlichtmasten mit dem HSV das Heimrecht tauschen – vergeblich. „Wir helfen Schott Jena, wo wir können. Aber selbst in dieser Notsituation verbieten unsere Statuten einen Heimrechttausch“, sagte seinerzeit DFB-Sprecher Stephan Brause. Stattdessen gab es einen Verweis darauf, dass es genügend Alternativen „zwischen Jena und Hamburg“ gebe. Letztlich beschloss die Stadt Jena, die Masten des Ernst-Abbe-Sportfeldes abzubauen, damit gespielt werden konnte.

Wieder einmal war sie laut zu hören, die Kritik am DFB. Der Vorwurf: Längst habe sich der Verband von den Amateuren entfernt. Besonders laut schimpfte 2016 Andreas Mittelstädt, Trainer des Berliner Sechstligisten BFC Preussen. „Was alles gemacht werden muss, damit man überhaupt spielen darf – das ist ja Wahnsinn, das ist verrückt. Es entscheiden halt auch Leute, die selbst noch nie eine Turnhose an hatten, sondern nur ihren Schlips”, sagte er. Letztlich rollte gegen Köln im Stadion An der Alten Försterei von Union Berlin der Ball. „Für uns ist es genauso ein Auswärtsspiel. Da macht sich der DFB aber leider keinen Kopf“, monierte Mittelstädt.

Dass es auch anders gehen kann, zeigt der SV Drochtersen/Assel. Die Niedersachsen empfangen nach Gladbach (2016) und den Bayern (2018) nun den FC Schalke 04 – wie immer im heimischen Kehdinger Stadion. 3500 Zuschauer haben dort Platz, dank Zusatztribünen sind es 7000. Allein im Vorjahr gegen die Münchener soll der Verein durch den Nicht-Umzug auf Einnahmen in Höhe von rund 400 000 Euro verzichtet haben. Doch das Geld war sekundär. „Wenn du so ein Ereignis hast, dann muss das ein Ereignis fürs Dorf, für die Region sein“, sagte Präsident Rigo Gooßen damals. „Wir wollen für die Menschen und die Region ein Spiel, das in Erinnerung bleibt.“ Das ganze Dorf packte mit an, das Wir-Gefühl wuchs weiter. Und das soll ja durchaus mehr wert sein als der ein oder andere Euro.