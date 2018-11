Die Suche nach der Null

Im Bremer Lager sind sie sich einig: Mit acht Punkten aus vier Spielen ist der Start gelungen. Doch es hakt ein wenig in der Defensive, Werder schafft es bislang nicht, 90 Minuten ohne Gegentor zu bleiben.

Der Blick auf die Tabelle hat eine fast schon heilende Wirkung. Nach vier Spielen und acht Punkten gehören die Bremer zur Spitzengruppe. Klar, alles nur eine Momentaufnahme – es war nach dem Schlusspfiff in Augsburg niemand zu finden, der die Ist-Situation überbewerten wollte. Florian Kohfeldt verriet dann aber doch noch seinen ganz persönlichen Seelenzustand. Routinierter sei er inzwischen in seinem zweiten Trainerjahr. „Es ist auch mal ganz schön, nicht mit dem Messer am Hals dazustehen“, sagte Kohfeldt.

Diesen Nachwehen des Abstiegskampfes begegneten die Bremer bislang mit zwei Siegen und zwei Unentschieden. Was dabei allerdings noch fehlt, ist ein Spiel ohne Gegentreffer. In Augsburg hätten es vielleicht sogar noch mehr werden können als die zwei, die es letztlich wurden. Fehlt da im Team also die nötige Stabilität? „Nein, das glaube ich nicht“, widersprach Sportchef Frank Baumann sofort diesbezüglichen Nachfragen. „Natürlich würden wir gern mal zu null spielen und wir haben vielleicht etwas mehr zugelassen als sonst, aber defensiv immer noch gut gestanden. Die Viererkette hat wieder einen richtig guten Job gemacht“, sagte Baumann.

Und doch war es nicht ganz wegzudiskutieren, dass Werder zwischenzeitlich ein wenig wankte. Oder wie es Maximilian Eggestein ausdrückte: „Ich habe es auf dem Feld so empfunden, dass wir uns ein wenig vom Augsburger Spiel haben beeindrucken lassen nach der Halbzeit. Dann kam auch noch die Kulisse dazu und wir haben uns ein bisschen einlullen lassen.“ Ein tiefgründigeres Problem sehe aber auch er nicht, eher ein gegnerspezifisches. „Es waren jetzt keine Szenen dabei, wo sie uns zurechtgespielt haben“, sagte Eggestein. Vielmehr hätten häufig hohe, weite Bälle für Gefahr gesorgt. „Das ist nicht immer leicht zu verteidigen. Willst du im Training das Verteidigen von solchen Bällen trainieren?“, fragte er deshalb. „Es ist immer etwas Zufall dabei und hat nicht daran gelegen, dass wir nicht aus der Ordnung verteidigen konnten. Die Dinger sind teilweise aus 60 Metern reingeflogen.“

In der Schlussphase wird es immer spannend

In eine ähnliche Richtung argumentierte Baumann. „Es ist klar, dass wir uns in der einen oder anderen Situation besser verhalten müssen, aber ich sehe es nicht so, dass wir defensiv grundsätzliche Probleme hätten“, sagte er. „Dass man 90 Minuten in der Bundesliga dominiert, das schafft abgesehen von den Bayern bei der Ausgeglichenheit der Liga keine Mannschaft. Deswegen muss man auch solche Phasen überstehen – speziell in Augsburg.“

Besonders auffällig ist derzeit, dass es bei Spielen mit Bremer Beteiligung vor allem in den Schlussphasen der Halbzeiten etwas zu sehen gibt. Gegen Hannover 96 glich Werder spät aus und jubelte noch später in Frankfurt, gegen Nürnberg allerdings wurde spät der Sieg noch hergegeben. In Augsburg passte es nun kurz vor der Pause nicht, als es das 1:2 setzte. „Wir dürfen uns in diesem Moment mit allem beschäftigen, aber nicht damit, dass gleich Halbzeit sein dürfte“, ärgerte sich Florian Kohfeldt. Also alles ein Kopfproblem? Ein Mangel an Konzentration? So weit wollte der Werder-Coach nicht gehen. Er sagte: „Du merkst, wenn es ein bisschen wilder wird, dass ein Maxi Eggestein eben noch keine 30 Spiele mit Davy Klaassen oder Martin Harnik gemacht hat. Wir finden uns noch.“ Und das gelte für die Feinabstimmung in allen Mannschaftsteilen.

Milos Veljkovic war es schließlich, der gar einen Fortschritt ausgemacht hatte – auch wenn er selbst zugab, in der Kabine laute Worte gefunden zu haben, weil ihm das Defensivverhalten im Verbund nicht immer gefallen habe. „Wir haben gut reagiert auf das letzte Spiel gegen Nürnberg“, sagte der Serbe. „Dieses Mal haben wir kurz vor dem Ende gut verteidigt und mutig die Zweikämpfe angenommen. Wenn du führst, gerade auswärts, dann bekommst du einfach ein paar schwierige Situationen zum Ende. Aber ich denke, dass wir sie gut gemeistert haben in den letzten 15 Minuten.“

Aber Veljkovic ist eben auch Verteidiger, und die sehen ähnlich wie Torhüter immer besonders gut aus, wenn es keine Gegentore gibt. „Natürlich wollen wir jedes Spiel zu null spielen, aber das ist in der Bundesliga sehr schwer“, sagte er. „Da braucht man immer auch etwas Glück. Dieses Mal haben wir es aber auch nicht verdient gehabt, zu null zu spielen.“

