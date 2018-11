Die Spitze winkt

Im Falle eines Sieges gegen den VfB Stuttgart an diesem Sonnabend könnte Werder mindestens für ein paar Stunden die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen - ein nahezu unbekanntes Gefühl.

Nachdem die Bayern am Freitagabend in Berlin gepatzt, und mit 0:2 gegen Hertha verloren haben, bietet sich Werder an diesem Sonnabend eine denkwürdige Gelegenheit – erstmals seit dem 2. Dezember 2006 könnten die Bremer wieder die Tabellenführung in der Bundesliga übernehmen.

Damals gewann Werder am 15. Spieltag der Saison 2006/2007 mit 3:1 gegen Hertha BSC und sprang an die Spitze die Liga. Dort verweilte der von Thomas Schaaf trainierte SVW bis zum 20. Spieltag, ehe Werder nach einer 0:2-Niederlage gegen Schalke 04 am 4. Februar 2007 den Platz an der Sonne für sehr lange Zeit räumen musste.

Nun bietet sich wieder die Gelegenheit, an die Spitze zu klettern: Sollte Werder beim VfB Stuttgart gewinnen, wären die Bremer Tabellenführer, möglicherweise aber nur kurzfristig. Denn Borussia Dortmund, wie Werder mit 11 Punkten auf dem Konto, spielt um 18.30 Uhr gegen Bayer Leverkusen und würde im Falle eines Sieges aufgrund der besseren Tordifferenz an Werder vorbeiziehen.

Bei Werder lassen sie derartige Zahlenspiele allerdings vollkommen kalt. „Für mich ist Erfolg definiert am Ende der Saison“, sagte Florian Kohfeldt jüngst in Bezug auf die aktuelle Tabellenkonstellation, „das sind jetzt alles Zwischenpunkte. Der Tabellenplatz spielt zur jetzigen Phase einfach keine Rolle.“

