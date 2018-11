Die Spieler sind jetzt gefordert

Werders Leistung gegen Freiburg wird nicht reichen, um gegen die kommenden Gegner zu bestehen. Die Spieler müssen ihrem Anspruch Europa League gerecht werden, sonst droht Mittelmaß, meint Christoph Sonnenberg.

Deutschland hat, das ist bekannt, etwa 80 Millionen Bundestrainer. Wie viele Trainer Werder hat, ist nicht bekannt – nur dass Florian Kohfeldt für den Job bezahlt wird, wissen alle Werder-Fans. Und so mancher weiß auch, was er oder sie anders machen würde als der hauptamtliche Trainer. Kohfeldts Sicht auf Werders Leistung wird sich bei manchem Spiel von der einiger Anhänger unterscheiden, die Partie in Freiburg (1:1) dürfte dazugehören.

War es ein guter Auftritt, oder ein schlechter? Kohfeldt verteidigte das Spiel seiner Mannschaft. Werder habe beste Gelegenheiten gehabt, in Führung zu gehen. Der Elfmeter sei unglücklich gewesen. Und Freiburgs größte Chancen gab es, als Werder aufgrund des Rückstands verstärkt die Offensive suchte. Das lässt sich durchaus so sehen.

Ein anderer Blick auf das Spiel könnte sein, die wieder mal problematische Anfangsphase zu erwähnen. Werder hat wie schon häufiger im Verlauf der Saison etwas gebraucht, ins Spiel zu finden. Dann, nach etwa 20 Minuten, hatten die Bremer ihre beste Phase des Spiels. Sie dauerte bis zur Halbzeitpause.

Richtungsweisende Spiele bis Weihnachten

Nach dem Wechsel passierte lange nichts Bemerkenswertes, erst gegen Ende drückte Werder noch einmal und kam zu Chancen. Eine dominante Phase aber war das nicht. Es fehlt die Konstanz, über einen längeren Zeitraum Druck auf den Gegner auszuüben. Zu viele Spieler, die zu Saisonbeginn tragende Säulen waren, schwächeln. Davy Klaassen, Yuya Osako, Maximilian Eggestein fehlt die Frische, Philipp Bargfrede fällt komplett aus. Und Max Kruse mag wütend sein über die Fitness-Diskussion, die ihn verfolgt wie ein lästiger Gegenspieler, er schafft es aber nicht, sie mit Leistung zu beenden.

Die richtig starken Gegner stehen jetzt Schlange: Bayern, Dortmund, Hoffenheim, Leipzig. Werder wird sich an den eigenen Ansprüchen messen lassen müssen, die Europa-League-Plätze sind das Ziel. Mit einer Leistung wie in Freiburg wird es schwer, gegen diese Teams zu bestehen. Im Gegenteil, es besteht die Gefahr, sich an Weihnachten dort wiederzufinden, wo Werder herkommt: im Mittelmaß. Die Spieler sind jetzt gefordert, das zu verhindern.

Wer war euer „Man of the Match“ gegen Freiburg?